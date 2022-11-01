Apple'a Çin tehdidi
Akıllı telefon pazarının çoğunlukla küresel ekonomik koşullara karşı dirençli olmasına karşın, Çin'de haftalık iPhone satışlarında yaşanan hızlı düşüş Apple için daha büyük zorluklara işaret edebilir.
Çin'de haftalık iPhone satışları yüzde 27 düştü. Jefferies analistleri bu düşüşün Apple için daha büyük zorluklara işaret edebileceğini yazdı.
California, Cupertino merkezli şirketin Çin'deki iPhone satışları 24 Ekim haftasında yüzde 27 oranında düşüş kaydetti.
Edison Lee’in de aralarında bulunduğu Jefferies analistleri tarafından Pazar günü yayınlanan bir nota göre; cihazın bu yıl erken piyasaya sürülmesinin olumsuz eğilimi devam ediyor.
"İPHONE TEDARİK ZİNCİRİ İÇİN ENDİŞE VAR"
Eylül ayına kadar olan 3 ayda, Çin iPhone satışları android alternatiflerinde yüzde 15,2'lik düşüşe kıyasla yüzde 5,7 daha yüksekti. Analistlerin tahminine göre, bu durum geçen ay değişti ve Apple ülkenin pazar payında yüzde dört ila beş puan kaybetti.
Lee “Akıllı telefon pazarı için artan olumsuz eğilim var; ancak özellikle iPhone tedarik zinciri için özel bir endişe söz konusu” diye yazdı.
Araştırma şirketi Canalys’e göre; bu yıl akıllı telefon pazarı tedarik zincirindeki düşüşte art arda üç çeyrektir rekor kırıyor. Artan faiz oranları ve yükselen enerji maliyetleri, teknoloji gibi isteğe bağlı kişisel tüketim ürünlerine olan iştahın azalmasına sebep oluyor.
Çinli tüketiciler, geçen seneki bir alt modelin satış rakamlarıyla kıyaslandığında, bu sene piyasaya ilk kez çıktığı eylül ayında daha az iPhone 14 satın almıştı.
Geçen hafta yayınlanan ulusal verilere göre, Çin'de akıllı telefon tedarikleri ağustos ayında yaklaşık yüzde 21 düştü.
Öte yandan geçtimiz ay Apple’ın iPhone 14 ürün ailesi üretimini artırma planlarından vazgeçtiği belirtilmişti.
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