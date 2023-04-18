Çin'in uydu fırlatma rampasında 100. görev tamamlandı

Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'ndeki fırlatma rampası, uzaya yeni bir meteoroloji uydusu taşıyan Uzun Yürüyüş-4B roketiyle 100. görevini tamamladı.

Xinhua
Yayınlanma: 18.04.2023 - 07:00
Çin'in uydu fırlatma rampasında 100. görev tamamlandı
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Resmi olarak Mayıs 2003'te kullanıma giren fırlatma rampası, Çin'de ana yapısı betonarme olan ilk fırlatma rampası olmuştu. Fırlatma merkezinde çalışan uzmanlardan He Pengju, bu fırlatma rampasında gerçekleştirilen görev sayısının son 20 yıl içinde gittikçe artarak yıllık 10'u aşan görev sayısına kadar ulaştığını söyledi.

190'DAN FAZLA UYDUYU GÖNDERDİ

He ayrıca, test sürecinin ve fırlatma sonrası geri dönüş işlem verimliliğinin sürekli olarak iyileştirildiğini kaydetti. Fırlatma rampası şimdiye kadar aralarında karanlık madde araştırma uydusu Wukong ve kuantum bilim uydusu Mozi'nin de bulunduğu 190'dan fazla uyduyu planlanan yörüngelerine gönderdi.


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