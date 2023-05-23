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Çin’in uzay aracı Dünya’nın yörüngesine bilinmeyen nesne bıraktı!

Çin’in geçen sene gönderdiği uzay aracının geri dönerken uzaya bir nesne bıraktığı ortaya çıktı. Söz konusu nesneyi ABD doğrularken, uzmanlar Çin'in kendi uluslararası uzay istasyonunu inşa edebileceğini iddia ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2023 - 07:00
Çin’in uzay aracı Dünya’nın yörüngesine bilinmeyen nesne bıraktı!
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Çin hükümetinin 9 ay önce uzaya gönderdiği uzay aracının dünyaya dönerken uzaya “bilinmeyen bir nesne” bıraktığı ortaya çıktı.  

Independent Türkçe’nin haberine göre uzay aracının hala görevi ve misyonunun belirsiz. Çinli yetkililer tarafından ise sadece “bu denemenin ülkenin yeniden kullanabilir uzay aracı teknolojisinde önemli bir atılım” olduğunu belirtiyor.  

ABD DOĞRULADI

ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi tarafından açıklanan rapora göre Çin’in uzay aracının yörüngeye bir nesne bıraktığı onaylandı. Ancak nesnenin Ocak ayında ortadan kaybolduğu belirtildi. Daha sonra bilinmeyen nesne Mart ayında uydu izleme radarına aniden tekrardan girdiği de açıklandı.

KENDİ İSTASYONUNU KURUYOR İDDİASI

Uzmanların tahminlerine göre Çin uzayda kendi uluslararası uzay istasyonunu inşa etmeye planlıyor. Bu aracın görevinin de inşaat sürecinde uzay çöplerini temizlemek olduğu tahmin ediliyor.


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