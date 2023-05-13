Kripto milyarderi kendi uzay istasyonunu uzaya fırlatacak

Yayınlanma: 13.05.2023 - 09:51

Güncelleme: 13.05.2023 - 09:51

Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) henüz emekliye ayrılmış olmasa da, özel uzay şirketleri şimdiden alçak Dünya yörüngesinde onun yerini almak için yarışa başladı. Kaliforniya merkezli yeni bir şirket de, fırlatma ortağı olarak SpaceX’i atayarak yörüngeye ulaşan ilk ticari uzay istasyonu olmayı hedefliyor.

Vast, yaptığı duyuruda, Haven-1’i bir SpaceX Falcon 9 roketiyle alçak Dünya yörüngesine Ağustos 2025’ten önce fırlatmayı planladığını açıkladı.

DÖRT KİŞİNİN SIĞMASI İÇİN ANCA YETERLİ BİR BOYUTTA

Chip'te yer alan detaylara göre şirket, istasyonun konuşlandırılmasının ardından SpaceX Dragon uzay aracı ile uzay istasyonuna, yörüngede 30 gün geçirecek dört kişilik bir mürettebat göndermek istiyor. SpaceX Ticari İşlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Ochinero, açıklamada “Ticari astronotlarla birlikte ticari bir uzay aracını ticari bir uzay istasyonuna gönderen ticari bir roket, alçak Dünya yörüngesinin geleceğidir ve Vast ile bu geleceği gerçeğe dönüştürmek için bir adım daha atıyoruz” dedi.

Vast, uzay endüstrisinde göreceli olarak yeni bir isim olsa da, uzay yerleşimi alanında uzmanlaşıyor. Şirket, geçtiğimiz yıl kripto milyarderi Jed McCaleb tarafından kuruldu ve bu yılın başlarında Kaliforniya, Long Beach’e taşınarak “Uzay Sahili” (Space Beach) olarak adlandırılan grubun son üyesi oldu.

Vast’ın uzaya göndereceği ilk modül, sadece 10 metre uzunluğu ve 4 metre genişliği ile dört kişinin sığması için anca yeterli bir boyuta sahip olacak. Haven-1, başlangıçta kendi başına bir mürettebatlı uzay istasyonu olacak ve ilerleyen dönemlerde, şu anda geliştirilmekte olan daha büyük bir uzay istasyonu ile birleşecek.

SPACEX'İN ROKETİ STARSHIP KULLANILACAK

Vast, çok sayıda modülden oluşurken dönüş hareketi ile kendi yapay yerçekimini oluşturan 100 metrelik bir istasyon kurmayı amaçlıyor. İlk modül bir Falcon 9’a sığacak kadar küçük olsa da, gelecekte fırlatılacak daha büyük bileşenlerin SpaceX’in devasa roketi Starship’i kullanması gerekecek.

Tabii ki, yörüngedeki ilk ticari uzay istasyonu olmayı hedefleyen tek şirket Vast değil. Axiom Space de kendi uzay istasyonu için ilk modülü 2025 yılında fırlatmayı ve 2026 yılında ikinci modülü fırlatmayı planlıyor. Kısacası, ilk ticari uzay istasyonunu kurmak için yarışın başladığı rahatlıkla söylenebilir.

Bu yarış hızla devam ederken, UUİ’nin 2031 yılında görevini sonlandırması ve Pasifik Okyanusu’na düşürülmesi planlanıyor.