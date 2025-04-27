Çin’in uzay istasyonunda görev teslimi tamamlandı
Çin’in Shenzhou-19 misyonunda yer alan taykonotlar, Shenzhou-20 misyonuyla uzaya gönderilen mürettebata görev teslimini tamamladı.
Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi tarafından bugün yapılan açıklamada, düzenlenen görev teslim töreninde Çin’in uzay istasyonunun anahtarının Shenzhou-20 mürettebatına teslim edildiği kaydedildi.
Shenzhou-19 mürettebatının öngörülen bütün görevleri tamamladığı belirtilirken, taykonotları taşıyan dönüş kapsülünün 29 Nisan’da Dongfeng İniş Alanı’na inmesinin beklendiği bildirildi.
Shenzhou-19 mürettebatının üç uzay aracı dışı faaliyet ile altı kez yük transferi işlemini tamamladığı, misyon kapsamında bir taykonotun uzayda tek seferde 9 saatlik uzay yürüyüşü gerçekleştirerek dünya rekoruna imza attığı ifade edildi.
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