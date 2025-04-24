Uzayda kalıcı varlığını güçlendiriyor: 3 astronot daha gönderdi

Yayınlanma: 24.04.2025 - 15:36

Güncelleme: 24.04.2025 - 15:36

Çin, kalıcı olarak ikamet edilen uzay istasyonuna üç astronot gönderdi. Bu görev, 30 yılı aşkın süredir devam eden Şıncou (Shenzhou) programı kapsamında gerçekleştirilen 15. insanlı ve toplamda 20. uzay uçuşu oldu.

Şıncou-20 (Shenzhou-20) uzay aracı ve mürettebatı, Çin’in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden Long March-2F roketiyle Türkiye saatiyle 12:17’de (GMT 09:17) fırlatıldı. Devlet televizyonu CCTV'nin aktardığına göre fırlatma başarıyla gerçekleştirildi.

Devlet haber ajansı Şinhua (Xinhua) da kısa süre sonra fırlatmanın başarılı olduğunu doğruladı.

Bu fırlatma, Çin’in Ay ve uzay araştırmalarındaki ilerlemelerinin giderek daha fazla ülkenin ilgisini çektiği bir döneme denk geliyor.

Pakistan, gelecekteki bir Şıncou görevine katılacak astronotunu seçmek üzere ön eleme sürecini yürütüyor.

Seçilecek aday, Çin’in Tiengong uzay istasyonuna gönderilecek ve istasyona giren ilk yabancı astronot olacak.

ÇİN'İN UZAY İSTASYONU: TİENGONG

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımının engellemesi nedeniyle Dünya yörüngesinde kendi uzay istasyonunu kurdu.

Bir çekirdek modül, 2 laboratuvar modülünden oluşan ve uzay teleskobu eklenmesi planlanan Tiengong Uzay İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı (Göksel Uyum)" çekirdek modülü 29 Nisan 2021, ilk laboratuvar modülü "Vıntien (Gökleri Aramak)" 24 Temmuz 2022, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien (Gökleri Düşlemek)" ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlanırken istasyon "uygulama ve geliştirme" aşamasına geçti.

"Şüntien (Gökleri Dolaşmak)" adı verilen uzay teleskobunun da ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

Üç kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemesi taşınıyor.