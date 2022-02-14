Çinli 3 marka, en büyük 5 küresel akıllı telefon şirketi arasında yer aldı

14 Şubat 2022 Pazartesi, 17:27

Teknoloji pazarı araştırma şirketi Canalys'in hazırladığı bir rapora göre, Çinli akıllı telefon markaları Xiaomi, Oppo ve Vivo, geçen yılki sevkiyatlar açısından en büyük beş küresel akıllı telefon markası arasında yer aldı.

2021 yılındaki sevkiyatları bir önceki yıla göre yüzde 28 artışla 191,2 milyon adede ulaşan Xiaomi, üçüncü sırada yer aldı.

Onu, bir önceki yıla göre yüzde 22'lik artışla 145,1 milyon adetle Oppo takip ederken Vivo, 2021 yılında 129,9 milyon adetlik sevkiyatla beşinci oldu.

Geçen yıl yaklaşık 275 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapan Samsung listenin başında yer alırken 230 milyon adetle Apple ikinci sırayı aldı.

Canalys'in verilerine göre cep telefonu satıcıları tüm dünyada 1,35 milyar adet akıllı telefon sattı; geçen yıla göre yüzde 7'lik bir genişlemeye işaret eden bu rakam, 2019 yılındaki 1,37 milyar adetlik satışa yaklaştı.