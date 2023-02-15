Çinli ekibi yapay zeka ile Müslüman yaptılar

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 17:26

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 17:57

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin ardından birçok ülke depremzedeler için ekiplerini yolladı. Bu ülkeler arsında Çin de bulunuyordu. İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından servis edilen haberde, Çinli ekipten bir kişinin Müslüman olduğu öne sürüldü. İlginç haber TRT, Sabah, Haberürk ve Yeni Şafak gibi birçok medya kuruluşu tarafından aktarıldı.

YAPAY ZEKA İLE YAPILMIŞ

Adem Demirkan imzasıyla 13 Şubat tarihinde yayına alınan haberin görselleri oldukça fazla eleştirildi. İddialara göre görseller yapay zeka tarafından yapılmış. Haber ile ilgili tepkilerin büyümesinin ardından medya kuruluşları sitelerinden kaldırdı. Ancak İHA'nın Twitter hesabında görseller duruyor.

Midjourney ve Dall-e gibi görsel tabanlı yapay zekalar genel olarak gözleri oluşturmada sorun yaşıyor. Özellikle gözlerin biçimsiz olması ve öne doğru çıkması en çok görülen kronik sorun. Yayımlanan fotoğraflarda da bu sorunların var olduğu gözüküyor. Fotoğraflarla ilgili atılan iddialara İHA tarafından ise bir yanıt gelmedi.