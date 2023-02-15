Yapay zeka F-16 savaş uçağını 17 saat uçurdu

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 09:13

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 09:13

ABD Hava Kuvvetleri (USAF), Lockheed Martin'in Skunk Works bölümü ve Calspan Corporation ile birlikte F-16 savaş uçağının modüler bir test versiyonu olan VISTA X-62A ile 17 saatin üzerinde bir uçuş gerçekleştirdi. Yapılan uçuşu farklı kılan şeyse F-16'nın yapay zeka sistemi tarafından kontrol edilmesiydi.

Lockheed Martin'in VISTA X-62A adlı savaş eğitim uçağı, yapay zeka tarafından kontrol edilen ilk taktik uçak olarak kayıtlara geçti. Açık mimarisi sayesinde yeni modüler yazılımların hızlı bir şekilde adapte edilebildiği test uçağı yaklaşık 20 yıldır Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nde kullanılıyor.

YAPAY ZEKA İLE OTONOM UÇUŞA ODAKLANILDI

Donanımhaber'de yer alan detaylarla dikkat çeken daha önceki ismi NF-16D olan uçak, Calspan tarafından sağlanan güncellenmiş VISTA Simülasyon Sistemi (VSS) ve Lockheed Martin'in Model Takip Algoritması (MFA) ve Otonom Simülasyon Kontrolü Sistemi (SACS) ile donatıldı. Bu teknolojiler uçağa otonom ve yapay zeka temelli yeni yetenekler kazandırıyor.

ABD Hava Kuvvetleri yapay zeka ve otonom uçuşun gelişimini hızlandırma amacında. VISTA programı bunun için çok önemli görülüyor. 17 saatten fazla süren yapay zeka uçuşu Aralık ayında başlayan bir dizi testin parçası olarak gerçekleştirildi.