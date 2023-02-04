2025’te iş arkadaşımız yapay zeka olacak

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 15:31

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 15:31

Teknoloji şirketi Softtech’in her yıl alanında uzman isimlerin öngörüleriyle hazırladığı Teknoloji Raporu’nun altıncısı yayımlandı.

Raporda yer alan Teknoloji Radarı’na göre; yapay zeka pek çok işi üstlenebilecek bir “iş arkadaşı” niteliğiyle 2025’e kadar hayatımızda daha fazla yer kaplayacak. Metaverse, blockchain, artırılmış gerçeklik ve sürdürülebilirlik konuları da 2023’te gündemde kalmaya devam edecek.

2023 Teknoloji Raporu’nda 2080 yılına kadar öngörülen teknolojik gelişmeleri kapsamına alan Teknoloji Radarı bölümünde 2025’e kadar olan dönemde Yapay Zeka İş Arkadaşları, Uç Yapay Zeka, 5G, Sürdürülebilirlik ve Çevre ile İzleme Teknolojileri konuları öne çıkıyor. Önceki yıllarda Teknoloji Radarı’na giren “Yapay Zeka İş Arkadaşları” konusu 2023 radarında daha erken bir tarih skalasına taşındı.

Son iki yıl içerisinde yaşanan gelişmeler yapay zekanın pek çok iş için bireylere yardımcı olabilecek ve birçok işin tamamını üstlenebilecek bir çalışma arkadaşı olabileceğini gösteriyor. Bu noktada 2025’e kadar yapay zekanın yaygın bir iş arkadaşı olacağı öngörülüyor.

DİJİTAL FİNANS RADARA GİRDİ

Teknoloji Radarı’nda 2025’ten 2040’a kadar olan Geçiş Dönemi’nde ise Çalışansız Organizasyonlar, Yapay Zeka Meslek Uzmanları, Dijital Finans, Dijital Duyu Etkileşimi, Otonom Araçlar, Temel Gelir, Kuantum Yapay Zeka, Dijital İş Hayatı, Sanal Evrenler, Dijital Mülkiyet ve Hizmet Olarak Her Şey önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. 2040 sonrasını kapsayan Dijital Çağ’ın ana konuları Yapay Şirket, İnsansı Yapay Zeka, Artırılmış İnsan ve İnsan Ömrü, Dijital Gerçeklik ve Giyilebilir Görünmez Teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Yine bu dönemde yer alan “Dijital Finans” ise radara yeni giren başlık olarak dikkat çekiyor.

DÖNÜŞÜMDE YOL ALAN KRİZDEN GÜÇLÜ ÇIKACAK

Rapora ilişkin değerlendirmelerini aktaran Softtech Genel Müdürü M. Bülent Özçengel, şöyle konuştu:

“2023 yılına ekonomik durgunluk beklentileri ile girsek de elimizde bunu fırsata çevirecek güç ve teknolojiler bulunuyor. Raporda öne çıkan yapay zeka, dijital finans, girişimcilik ve inovasyon ile sürdürülebilirlik konuları kapsamında geleceğin teknolojilerini bugünün perspektifiyle ele alıyoruz. Geleceğe büyük bir hızla yaklaşırken finans, sağlık, sürdürülebilirlik ve daha pek çok alanda yeni teknolojilere uyum sağlayan şirketlerin ayakta kalacağını, benzer şekilde kriz dönemlerinde de teknolojiye yatırım yapan, dijital dönüşümde yol kat etmiş firmaların krizlerden daha güçlü çıkacağını görüyoruz.”