Çinli ilk kadın taykonot Liu Yang: "Uzayda bir yuvamız var"

Yayınlanma: 25.04.2023 - 13:55

Güncelleme: 25.04.2023 - 16:01

Liu, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, Çin'in insanlı uzay programında elde ettiği başarılar ile kendi hikaye ve hayallerini anlattı. Liu, "Gökyüzüne her baktığımda heyecanlanıyorum çünkü uzayda Çinli taykonotlarımız tarafından inşa edilmiş bir yuvamızın olduğunu biliyorum" dedi.

2012'DE UZAYA GİDEN İLK ÇİNLİ KADIN TAYKONOT OLMUŞTU

Shenzhou-9 uzay aracının Haziran 2012'de fırlatılmasıyla, Liu uzaya giden ilk Çinli kadın taykonot oldu. Liu, ilk görevinde uzayda 13 gün geçirdi. 10 yıl sonra, Haziran 2022'de Shenzhou-14 uzay aracıyla yeniden uzaya gitti ve altı aylık görev süresince uzay istasyonunun T-şeklindeki yapısının inşası da dahil olmak üzere diğer mürettebat ile birden fazla görevi tamamladı.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki farklı okullardan 500'den fazla öğrenci popüler bilim dersini dikkatle dinlerken, ülkenin farklı yerlerinden çok daha fazla öğrenci de oturumu çevrimiçi izledi. Dersten sonra birkaç öğrenci Liu'ya soru sorma şansına sahip oldu.

Öğrenciler, "İşinizdeki çeşitli zorlukların üstesinden nasıl geliyorsunuz?", "taykonotlar uzayda nasıl su içiyor?", "Uzaya ilk çıktığınızda ne hissediyordunuz?" gibi sorular yöneltti. USTC'ye bağlı bir ortaokulun öğrencisi olan 14 yaşındaki Zhou Ziqi, "Bu etkinliğe katıldığım için heyecanlıyım. Taykonotların uzaya gitmeden önce ne gibi hazırlıklar yapmaları ve eğitimlerden geçmeleri gerektiğini ve uzayda çalışmanın nasıl bir şey olduğunu artık öğrendim" dedi.

USTC'ye bağlı ortaokulda öğretmenlik yapan Sun Yan ise, "Bugün okulumuzdan yaklaşık 270 öğrenci etkinliğe katıldı. Çinli ilk kadın taykonot olan Liu Yang, cinsiyet ayrımı olmaksızın herkesin hayallerinin peşinden gidebileceğini kanıtladı" diye konuştu. Sun, "Kız öğrencilerin gelecekte verecekleri kararlar hakkında daha emin olacaklarına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Etkinlik, her yıl 24 Nisan'da düzenlenen Çin Uzay Günü kutlamaları kapsamında gerçekleşti. Çin, ilk uydusu "Dongfanghong-1"in 24 Nisan 1970'te uzaya fırlatılmasının onuruna 2016'dan bu yana her 24 Nisan'da Uzay Günü'nü kutluyor.