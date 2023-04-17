Shenzhou-15 taykonotları yeni bir rekor kırdı

Yayınlanma: 17.04.2023 - 00:00

Güncelleme: 17.04.2023 - 00:00

Fei Junlong ve Zhang Lu, uzay istasyonundan arkadaşlarına destek veren Deng Qingming ile birlikte Cumartesi günü belirlenen tüm görevleri yerine getirdi. Fei ve Zhang, görevleri sonrasında güvenli şekilde Wentian laboratuvar modülüne geri döndü.

Kasım 2022'de uzaya gönderildiklerinden beri dört kez araç dışı faaliyet gerçekleştiren üç taykonot, tek bir mürettebatın yaptığı en fazla uzay yürüyüşü sayısı ile Çin için rekor kırmış oldu.

Ajans yaptığı açıklamada, taykonotların araç dışındaki son görevde, araç dışı genişletilmiş pompa setleri, çapraz modül kabloları ve araç dışı yük platformu için destekleyici cihazlar da dahil olmak üzere çok sayıda ekipmanın kurulumunu yaptıklarını ve uzay istasyonu dışında daha sonra gerçekleştirilecek büyük ölçekli bilim ve teknoloji deneyleri için zemin hazırladıklarını belirtti.