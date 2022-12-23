Eyüpsultan'daki fabrika yangınında kayıp işçinin cesedine ulaşıldı

Eyüpsultan'da yanan fabrikada kayıp işçinin cesedine yangından yaklaşık 24 saat sonra ulaşıldı

DHA
23 Aralık 2022 Cuma, 13:51
Eyüpsultan'daki fabrika yangınında kayıp işçinin cesedine ulaşıldı
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İstanbul Eyüpsultan'da dün saat 13.30 sıralarında, Habipler Pirinççi Mahallesi'nde 2 katlı araç filtresi üreten fabrikada bilinmeyen nedenle çıktı.

Alev alev yanan fabrika gece saatlerinde söndürülebildi. Kayıp olduğu belirtilen fabrikanın işçilerinden Sedat Cesur (43)'un cesedine ise yaklaşık 24 saat sonra ulaşılabildi.

Cesur'un cesedinin savcının incelemesinin ardından fabrikadan çıkarılacağı öğrenildi.


Yangın eyüpsultan fabrika

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