Çip krizinin 2030 yılına kadar çözülmesi beklenmiyor

Yapay zekanın son yıllardaki hızlı yükselişi bellek ihtiyacını artırdı. Şirketler bu açlığa yönelik yetişemiyor ve yeni bir kriz bu şekilde doğuyor. Sektör uzmanlarına göre bellek krizi 2030 yılına kadar çözülemeyecek.

SK Grubu Başkanı Chey Tae-won'un açıklamasına göre yapay zeka sistemlerine büyük bir talep var ve bu da bellek krizinin temelini oluşturuyor. Tahminlerine göre 2030'a kadar çözülemeyecek bu sorun daha da kötüye gidebilir.

Bazı şirketlerin 2027'de üretmeyi planladığı çipler dahi satılmış durumda. Hal böyle olunca özellikle devasa şirketlerin veri merkezleri dışında son kullanıcıya ulaşmada sorunlar daha çok hissedilecek. Çünkü bellek üreten şirketler yüksek performanslı HBM yani High Bandwidth Memory çiplerine odaklanıyor ve standart çiplerin üretimini biraz daha geriye atıyor.