Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çip krizinin 2030 yılına kadar çözülmesi beklenmiyor

18.03.2026 20:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yapay zeka sistemlerine yapılan yatırımlar çiplere yönelik talebi artırdı. Bu da yeni bir kıtlık döneminin açılışı oldu.

Yapay zekanın son yıllardaki hızlı yükselişi bellek ihtiyacını artırdı. Şirketler bu açlığa yönelik yetişemiyor ve yeni bir kriz bu şekilde doğuyor. Sektör uzmanlarına göre bellek krizi 2030 yılına kadar çözülemeyecek.

SK Grubu Başkanı Chey Tae-won'un açıklamasına göre yapay zeka sistemlerine büyük bir talep var ve bu da bellek krizinin temelini oluşturuyor. Tahminlerine göre 2030'a kadar çözülemeyecek bu sorun daha da kötüye gidebilir.

Bazı şirketlerin 2027'de üretmeyi planladığı çipler dahi satılmış durumda. Hal böyle olunca özellikle devasa şirketlerin veri merkezleri dışında son kullanıcıya ulaşmada sorunlar daha çok hissedilecek. Çünkü bellek üreten şirketler yüksek performanslı HBM yani High Bandwidth Memory çiplerine odaklanıyor ve standart çiplerin üretimini biraz daha geriye atıyor.

İlgili Konular: #Yapay zeka #çip #bellek

İlgili Haberler

Ryugu asteroidinde yaşamın temel yapı taşları keşfedildi Japon bilim insanları, Hayabusa2 uzay aracı tarafından Ryugu asteroidinden getirilen örneklerde, yaşamın temelini oluşturan DNA ve RNA'yı oluşturmak için gerekli tüm bileşenlerin tespit edildiğini açıkladı.
Bir şirket daha yapay zeka için NVIDIA ile anlaştı Schneider Electric, gigavat ölçeğindeki yeni nesil yapay zeka veri merkezi (AI Factory) altyapılarının tasarlanması, simülasyonu, inşası, işletilmesi ve bakımına yönelik doğrulanmış şablonlar geliştirmek için NVIDIA ile güçlerini birleştiriyor.
Yapay zekanın içinde yer alan reklamlar bilgiye erişimi değiştiriyor Yıllardır internet kullanıcılarının arama motorlarında "sponsorlu bağlantı" olarak karşısına çıkan reklamların, yapay zeka destekli yeni nesil arama ve sohbet sistemlerinde yanıtın içine yerleştirilmesi, dijital reklamcılığın doğasını ve kullanıcıların bilgiye erişim biçimini dönüştürüyor.