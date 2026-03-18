Ryugu asteroidinde yaşamın temel yapı taşları keşfedildi

18.03.2026 19:21:00
Japon bilim insanları, Hayabusa2 uzay aracı tarafından Ryugu asteroidinden getirilen örneklerde, yaşamın temelini oluşturan DNA ve RNA'yı oluşturmak için gerekli tüm bileşenlerin tespit edildiğini açıkladı.

Japonya'nın NHK kanalının haberine göre, Japonya Deniz-Dünya Bilimleri ve Teknolojileri Ajansından (JAMSTEC) bilim insanları, Ryugu asteroidinden dünyaya getirilen yaklaşık 20 miligramlık numuneyi analiz etti.

İncelemeler sonucunda, yaşamın temelini oluşturan DNA ve RNA'nın genetik bilgilerini depolayan 5 ana nükleobazının tamamının bu örneklerde bulunduğu belirlendi.

JAMSTEC uzmanlarından Toshiki Koga, söz konusu bulgunun Güneş Sistemi'nin oluşum sürecinde nükleobazların zaten var olabileceği ihtimalini daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Araştırmanın bulguları, "Nature" dergisinde yayınlandı.

Samsung, üçe katlanabilen Galaxy Z TriFold modelini satıştan kaldırdı
Samsung, üçe katlanabilen Galaxy Z TriFold modelini satıştan kaldırdı Samsung, üçe katlanabilen Galaxy Z TriFold modelini kısa bir süre önce tanıtmıştı. Satışa sunulmasının ardından 3 ay geçen telefonun satıştan kaldırıldığı belli oldu.
Apple'ın dokunmatik ekranlı MacBook'una yönelik yeni iddia
Apple'ın dokunmatik ekranlı MacBook'una yönelik yeni iddia Apple'ın dokunmatik ekranlı MacBook'u Pro ve Ultra modelleri dışında başka modellere taşıyıp taşımayacağı kesin değil.
Xbox Game Pass'e 7 Nisan'a kadar eklenecek oyunlar belli oldu
Xbox Game Pass'e 7 Nisan'a kadar eklenecek oyunlar belli oldu Xbox Game Pass'e mart ayı boyunca ve nisan ayının ilk haftası onlarca oyun dahil oluyor.