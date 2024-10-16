Çip sektöründe devasa kriz

Yayınlanma: 16.10.2024 - 16:50

Güncelleme: 16.10.2024 - 16:50

Çip sektöründe çalışan firmalar, bir günde 420 milyar dolar kaybettiler.

Yarı iletken sektörü, zor bir günlerden geçiyor. Zira bilgisayar çiplerinin üretilmesinde kullanılan fotolitografi sistemlerini geliştiren Hollanda merkezli firma ASML, hiç de istenmeyen kazanç raporu yayınladı. Yapılan açıklama, şirket hisselerinde yüzde 15'i aşan düşüşe neden oldu ki bu durum, ASML için tarihte ilk kez yaşanıyordu.

ŞİRKETLER DEĞER KAYBETTİ

Webtekno'nun haberine göre ASML tarafından yapılan açıklamalar, sadece şirketin kendisini etkilemedi. Yapılan açıklama ardından dünyanın en değerli şirketi olacak diye adını andığımız NVIDIA'nın hisseleri, bir anda yüzde 4,5 civarı değer kaybetti. Intel hisselerinde yüzde 3,3, ARM hisselerinde ise yüzde 7 civarı değer kaybı yaşandı.

Finans şirketlerinin yaptığı araştırmaya göre çip endüstrisinde olan ve borsada işlem gören firmalar, ASML tarafından yapılan açıklama sonrası 420 milyar dolar değer kaybetti. Kaybın daha da derinleşip derinleşmeyeceğini önümüzdeki günler gösterecek.