Cloudflare çöktü mü? LinkedIn, Trendyol, Canva neden açılmıyor?

Cloudflare’da meydana gelen arıza, kullanıcıların internete erişimini etkilendi. Kullanıcılar LinkedIn, Trendyol, Canva gibi uygulamalara erişim sağlayamıyor.

CLOUDFLARE ÇÖKTÜ MÜ?

Cloudflare kesintisi, internet hizmetlerinde aksaklıklara neden oluyor. Dünyanın önde gelen altyapı ve güvenlik sağlayıcılarından biri olan Cloudflare, hizmet sorunları nedeniyle kurumsal web sitelerinden video oyunlarına ve yapay zeka sistemlerine kadar binlerce hizmet çalışmıyor.

Etkilenen şirketler arasında Canva, Zoom ve Shopify gibi devler de yer alıyor.

11:55 itibarıyla meydana gelen sorunun nedeni Cloudflare tarafından araştırılıyor.

Cloudflare arıza müdahale ettiklerini ve erişimin tekrar sağlandığını açıkladı.

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

18 Kasım sabahından itibaren sosyal medya platformu X'e erişimle ilgili binlerce bildirim yapıldı.

Cloudflare, "önemli kesintinin" tehdit trafiğini yönetmek için tasarlanan bir konfigürasyon dosyasının istendiği gibi çalışmamasından kaynaklandığını ve normal internet trafiğini yöneten yazılımdaki "kesintiyi tetiklediğini" belirtti.

Yazılı açıklamada "Bugün sizi ve genel olarak interneti hayal kırıklığına uğrattığımız için özür dileriz. Cloudfare hizmetlerinin önemi dikkate alındığında, herhangi bir kesini kabul edilemez" denildi.

CLOUDFLARE NEDİR?

Cloudflare, internet sitelerine gelen ziyaretlerin botlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol etmek gibi güvenlik hizmetleri sunan bir şirket.

Şirket dünya genelindeki internet sitelerinin %20'sinin hizmetlerini kullandığını söylüyor.