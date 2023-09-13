Çevirinin geleceği: Yapay zeka videoları doğal şekilde çeviriyor!

Yayınlanma: 13.09.2023 - 12:23

Güncelleme: 13.09.2023 - 12:23

Yapay zeka her ne kadar gelişse ve pek çok alanda kullanılmaya başlasa da 'doğal dile yakın' çeviriler yapmaktan uzak. Özellikle video tarafında seslendirme yapmayı sağlayan yapay zeka destekli araçlardan çıkan sonuçlar çoğunlukla başarısız oluyor. Ancak bu durum yavaş yavaş kırılmaya başlandı.

Yönetmen Jon Finger kısa bir süre önce YouTube ve X hesapları üzerinden bir video yayımladı. Yaklaşık 2 dakikalık olan bu videoda Finger, HeyGen adlı üretken yapay zeka video platformunu kullanıyor.

Videonun orijinal dili İngilizce ve HeyGen kullanılarak, önce Fransızca'ya sonra da Almanca'ya kolaylıkla çevriliyor. Algoritma, sadece çeviri yapmıyor aynı zamanda kişinin dudaklarını da buna göre ayarlıyor. Orijinal dili Fransızca ve Almanca olanlar ise yapılan çevirinin mükemmele yakın olduğunu söylüyor.

Test edilme videosu:

HeyGen, farklı dillerde tercüme yapmaya yarayan bir platform. Farklı diller arasında geçişlerde ağız hareketlerini kusursuza yakın şekilde değiştiren yapay zeka, şu anda İngilizce, İspanyolca, Almanca, Lehçe, Fransızca, İtalyanca, Portekizce ve Hintçe gibi dilleri destekliyor.

Temelde, ChatGPT-4'teki çevirileri dudak senkronizasyonu ve ses klonlamıyı bir araya getiriyor.

HeyGen'in kurucu ortağı ve CEO'su Joshua Xubreaking, dil engellerini kaldırmak ve içeriklerin yalnızca İngilizce konuşan yüzde 10'luk küçük bir kesme hitap etmesini değil tüm dünyaya hitap etmesini istediklerini söylüyor.

HeyGen aylık 29 dolar olsa da ücretsiz olarak kullanmak isteyenler 30 dakikalık videolarını yükleyerek ayda 3 kez bu hizmetten faydalanabiliyor.