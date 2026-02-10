Çocuklar için yapay zeka tavsiyeleri

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2010-2025 yıllarında doğan ve "Alfa Kuşağı" olarak adlandırılan çocuklar, teknolojinin içinde yaşıyor.

Bu çocuklar, oyunlardan sosyal medyaya, çevrim içi öğrenme platformlarından dijital araçlara kadar her alanda akıllı telefonları, tabletleri ve yapay zeka destekli çözümleri kullanıyor.

Güvenli İnternet Günü kapsamında Kaspersky uzmanları, yapay zekanın potansiyel risklerini azaltarak çocuklar için güvenilir bir yardımcıya dönüşmesini sağlayacak tavsiyelerde bulundu.

Çocuklar, yapay zeka platformalarının sorulara arama motorlarından daha hızlı yanıt verdiğini, sesli asistanların ise tek bir tuşa basmadan müzik çalabildiğini keşfediyor. Bu noktada ebeveynlerin, çocuklara yapay zekayı tanıma sürecinde rehberlik etmesi kritik bir önem taşıyor. Dijital asistanların bir arkadaş ya da gerçek bir kişi olmadığı, yararlı olabildikleri kadar zaman zaman eksik, yanlı veya hatalı sonuçlar da üretebilmeleri, bu çerçevede ele alınıyor.

Bilginin tek bir kaynağa dayanmadığı ve farklı kaynaklarla karşılaştırıldığında anlam kazandığı fikrinin, çocukların gündelik dijital deneyimlerinin parçası haline gelmesi gerekiyor.

Yapay zekaya başvurulan konular arasında özellikle sağlık, ruhsal iyilik hali ve güvenlik öne çıktığında, bu araçların sınırları daha görünür hale geliyor. Bu alanlarda alınan bilgilerin tek başına yeterli olmayabileceği, kişisel veri ve belgelerin paylaşılmasının ise çeşitli riskler barındırdığı kaydediliyor.

Ebeveyn denetim araçları denge sağlıyor

Birçok yapay zeka platformu ve akıllı cihaz, yerleşik güvenlik ve gizlilik ayarlarıyla sunuluyor. Bu ayarlar, içerik filtrelerinin gözden geçirilmesi ve çocuğun yaşına ya da ailenin önceliklerine göre uyarlanmasıyla daha işlevsel olabiliyor. Bu yaklaşım, uygunsuz içeriklere maruz kalma, gizlilik ihlalleri ve zararlı etkileşimler karşısında temel bir koruma çerçevesi sunuyor.

Platformların çocukların çevrim içi faaliyetleri üzerinde kapsamlı kontrol sağlamadığı durumlarda Kaspersky Safe Kids gibi ebeveyn denetim çözümleri devreye giriyor. Bu tür araçlar, uygunsuz içerikleri filtrelemenin yanı sıra belirli uygulama ve web sitelerine erişimi sınırlandırmaya, ekran süresi yönetimi sayesinde çocukların çevrim içi ve çevrim dışı yaşamları arasında dengeli bir kullanım alışkanlığı geliştirmesine yardımcı oluyor.

Yapay zeka uygulamalarının hızla yaygınlaştığı bir ortamda, kullanılan araçların güvenilirliği de belirleyici oluyor. Uygulamaların resmi platformlar üzerinden edinilmesi, kaynağı belirsiz yazılımlardan uzak durulması ve arkasındaki şirketin kim olduğunun net biçimde anlaşılması tavsiye ediliyor. Uygulamaların talep ettiği izinlerin dikkatle ele alınması, yalnızca işlevselliği için gerekli verilere erişim sağlanması, gereksiz izinlerin sınırlandırılması ve veri paylaşımının kapsamının bilinmesi önem arz ediyor.

Çocukların yapay zekaya hangi konularla başvurduğuna dair genel farkındalık, ebeveyn-çocuk iletişiminde zemin oluşturuyor. Sohbetler üzerinden yöneltilen sorular, çocukların yapay zeka kullanım deneyimlerini ve karşılaştıkları durumları paylaşmasına imkan tanıyor. Ödev süreçlerinde yapay zekanın nasıl kullanıldığı ya da sesli asistanlarla hangi başlıklarda etkileşim kurulduğu gibi detaylar, çocukların dijital alışkanlıklarını anlamaya katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Siber Okuryazarlık Projeleri Lideri Andrey Sidenko, ebeveynlerin çocuklarının yapay zekayla kurduğu ilişkiye ilgi gösterdiğinde, denetleyen bir figürden ziyade güven duyulan bir rehbere dönüştüğünü belirtti.

Sidenko, "Bu yaklaşım, çocukların dijital deneyimlerini paylaşmasını kolaylaştırıyor. Yapay zekaya belirli bir alan tanınırken, çevrim içi güvenlik ve sağlıklı gelişim konularında farkındalığın korunması ise her zaman önemini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.