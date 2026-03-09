Çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayan ülke sayısı artıyor

Ülkeler küçük yaştakilerin sosyal medya kullanımını kısıtlayan ya da yasaklayan kararlar almaya devam ediyor. İlk olarak Avustralya'dan gelen 16 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya kullanımını yasaklayan adım, diğer ülkelere de yansıdı.

Avustralya ardından sosyal medyanın küçük yaştakiler tarafından kullanılmasını denetleyecek ya da direkt yasaklamayı planlayan ülkeler arasında, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, Endonezya, Malezya, Slovenya, İspanya ve İngiltere yer alıyor.

Türkiye de ise benzer şekilde 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımının yasaklanması planlanıyor.

Avustralya'daki yasakta Facebook başta olmak üzere, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, Reddit, Twitch, Kick ve X gibi platformlar var.