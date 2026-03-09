Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayan ülke sayısı artıyor

Çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayan ülke sayısı artıyor

9.03.2026 19:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayan ülke sayısı artıyor

Avustralya 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medyayı kullanmasının önüne geçen düzenlemeyi onaylamıştı. Bunun ardından onlarca ülke benzer düzenlemeleri kabul etmeye başladı.

Ülkeler küçük yaştakilerin sosyal medya kullanımını kısıtlayan ya da yasaklayan kararlar almaya devam ediyor. İlk olarak Avustralya'dan gelen 16 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya kullanımını yasaklayan adım, diğer ülkelere de yansıdı.

Avustralya ardından sosyal medyanın küçük yaştakiler tarafından kullanılmasını denetleyecek ya da direkt yasaklamayı planlayan ülkeler arasında, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, Endonezya, Malezya, Slovenya, İspanya ve İngiltere yer alıyor. 

Image

Türkiye de ise benzer şekilde 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımının yasaklanması planlanıyor. 

Avustralya'daki yasakta Facebook başta olmak üzere, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, Reddit, Twitch, Kick ve X gibi platformlar var.

İlgili Konular: #sosyal medya #sosyal medya düzenlemesi #çocuk fenomen

İlgili Haberler

Ülkelerden yeni düzenlemeler; GTA Online'a girmek için yaş doğrulaması gerekebilir
Ülkelerden yeni düzenlemeler; GTA Online'a girmek için yaş doğrulaması gerekebilir Ülkelerin küçük yaştaki çocukların dijital dünyadan korunması için farklı planları var. Avustralya'da R18+ derecelendirmesine sahip çevrimiçi oyunlara yaş doğrulaması getirilmesi gündeme geldi.
Honor, MWC 2026'da yeni nesil cihazlarını tanıttı
Honor, MWC 2026'da yeni nesil cihazlarını tanıttı Honor, Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC) 2026'da yapay zeka vizyonunu ve yeni nesil cihazlarını tanıttı.
Vatandaşlar da sürece katılabilecek; Türkiye'nin Yapay Zeka Eylem Planı için görüş alma süreci başladı
Vatandaşlar da sürece katılabilecek; Türkiye'nin Yapay Zeka Eylem Planı için görüş alma süreci başladı Yapılan açıklamaya göre görüş ve öneriler, 10 Nisan'a kadar, 'yapayzekavizyonu.sanayi.gov.tr' adresi üzerinden iletilebilecek.