Çocukların uykusuz kalmasının sebebi 'sosyal medya' olabilir

22 Eylül 2022 Perşembe, 19:26

Sosyal medya hakkında çok fazla araştırma yapılıyor. Olumlu ve olumsuz pek çok rapora rağmen yakın zamanda yapılan araştırma çocuklara odaklanmış durumda. Araştırmaya göre küçük çocukların sosyal medyada uzun vakitler geçirmesi her hafta tam bir gece uykusuna denk geliyor. Bu sebeple uykusuz kalan çocukların gelişimiyle ilgili bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor.

Sosyal medya küçük çocukların uykusuz kalmasına neden oluyor

Sosyal medyanın çocuklar için zararlı olduğuna yönelik onlarca çalışma var. Bu çalışmalardan birinde ise 'zannedilenden çok daha' zararlı olduğu ortaya çıktı. Bulgulara göre çocuklar her hafta bütün bir gece uykusunu sosyal medya sebebiyle kaybediyor olabilir.

Doktorlara ve uzmanlara göre çocukların günde en az 9 ila 12 saat kadar uyuması gerekiyor ancak internette aktif olarak yer alan 10 yaş ve altındaki çocuklar tavsiye edilen uyku saatinin çok daha altında uyuyor. Daha az uyuyan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar, okuldaki öğreniminde performans kaybı ve sosyal davranış bozukluklarına neden olabildiğini gösteriyor.

Araştırmada çocukların günde 8 saat veya daha az uyuduğunu ortaya çıkarttı. De Montfort Üniversitesinden Dr. John Shaw, çocukların yüzde 69'unun uyumak yerine sosyal medyada vakit geçirdiğini söylüyor. Farklı okullardan 60 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada çocuklar 10 yaşındaydı. Katılımcıların yüzde 90'ı akıllı telefona sahipti ve sosyal medyaya da erişimi vardı.

Araştırmaya katılan öğrencilerin neredeyse tamamı TikTok'ta vakit geçirdiğini söylerken, Facebook ve Reddit de bu listede kendine yer buldu. Uzmanlar küçük yaştaki çocukların gelişimi için sosyal medya kullanımının azaltılması ya da kontrollü bir şekilde sunulması gerektiğini savunuyor.