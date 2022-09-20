Uzmanı anlattı: Özsaygısı olan bir çocuk nasıl yetiştirilir?

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2022 Salı, 16:07
<p><strong>Düşük özsaygı</strong>, bir çocuğun yaşamının her yönünü etkileyebilir.</p> <p>Özsaygı kendimizi nasıl gördüğümüzle ilgilidir, kendini ve sınırlarını kabul edip, benimsemektir. Bireyin kişilik özelliklerinin pek çoğu özsaygı üzerinden şekillenir.</p> <p>Çocukta özsaygı, <strong>çocuğun değerli olduğunu bilmesi, kendisiyle ve çevresiyle uyum içerisinde ve barışık olmasıyla anlaşılabilir. Buradaki önemli nokta, çocuğun kendi kendisiyle gurur duymasıdır.</strong></p>

Düşük özsaygı, bir çocuğun yaşamının her yönünü etkileyebilir.

Özsaygı kendimizi nasıl gördüğümüzle ilgilidir, kendini ve sınırlarını kabul edip, benimsemektir. Bireyin kişilik özelliklerinin pek çoğu özsaygı üzerinden şekillenir.

Çocukta özsaygı, çocuğun değerli olduğunu bilmesi, kendisiyle ve çevresiyle uyum içerisinde ve barışık olmasıyla anlaşılabilir. Buradaki önemli nokta, çocuğun kendi kendisiyle gurur duymasıdır.

<p>Williamsburg Terapi Grubu'nda çocuk psikoloğu olan<strong> Irina Gorelik</strong>, CNBC'ye çocuklardaki düşük özsaygıya dair önemli açıklamalar yaptı.</p> <p>Gorelik, ''<strong>Verilerimiz, düşük özgüvenli çocukların ya olumsuz duygulara yönlendiğini ya da çekingen olduğunu gösteriyor</strong>" dedi.</p>

Williamsburg Terapi Grubu'nda çocuk psikoloğu olan Irina Gorelik, CNBC'ye çocuklardaki düşük özsaygıya dair önemli açıklamalar yaptı.

Gorelik, ''Verilerimiz, düşük özgüvenli çocukların ya olumsuz duygulara yönlendiğini ya da çekingen olduğunu gösteriyor" dedi.

<p>Bir çocuk kendini göstermekten kaçınabilir ya da girdiği mücadelelerde bazen çok çabuk pes edebilirken bazen çok mükemmeliyetçi davranabilir.</p> <p>Irina Gorelik, “<strong>En dışa dönük ve kendine güvenen çocuklar benlik saygısı ile mücadele edebilirken, dış çevreye alışması daha yavaş olan çocuklar kendilerine güvenmede daha iyi olabilir”</strong> ifadelerini kullanıyor.</p> <p>Eğer, çocuğunuzun özgüveninin düşük olduğunu düşünüyorsanız veya geliştiremeyeceğinden endişeleniyorsanız, özgüvenini artırmak ve olumsuz düşüncelerle başa çıkmasına yardımcı olmak için atabileceğiniz adımlar var.</p>

Bir çocuk kendini göstermekten kaçınabilir ya da girdiği mücadelelerde bazen çok çabuk pes edebilirken bazen çok mükemmeliyetçi davranabilir.

Irina Gorelik, “En dışa dönük ve kendine güvenen çocuklar benlik saygısı ile mücadele edebilirken, dış çevreye alışması daha yavaş olan çocuklar kendilerine güvenmede daha iyi olabilir” ifadelerini kullanıyor.

Eğer, çocuğunuzun özgüveninin düşük olduğunu düşünüyorsanız veya geliştiremeyeceğinden endişeleniyorsanız, özgüvenini artırmak ve olumsuz düşüncelerle başa çıkmasına yardımcı olmak için atabileceğiniz adımlar var.

<p><strong>KÖTÜ HİSSETMELERİNE İZİN VERİN</strong></p> <p>Psikolog <strong>Gorelik</strong>, ''<strong>Çocukların duygularını görmezden gelmek ters bir etki yaratarak özgüvensiz büyümelerine sebep oluyor</strong>'' şeklinde konuştu.</p> <p>Çocuğunuz kötü duyguları tatması bir ebeveyn için oldukça zordur ancak uzun vadede kötü duygularla nasıl başa çıkacaklarını öğrenmek onlar için daha faydalıdır.</p> <p>Gorelik,“<strong>Tüm duyguları deneyimlemelerine izin verin ve kendi deneyimlerine güvenmeyi öğrenmelerine yardımcı olun</strong>” diyor.</p>

KÖTÜ HİSSETMELERİNE İZİN VERİN

Psikolog Gorelik, ''Çocukların duygularını görmezden gelmek ters bir etki yaratarak özgüvensiz büyümelerine sebep oluyor'' şeklinde konuştu.

Çocuğunuz kötü duyguları tatması bir ebeveyn için oldukça zordur ancak uzun vadede kötü duygularla nasıl başa çıkacaklarını öğrenmek onlar için daha faydalıdır.

Gorelik,“Tüm duyguları deneyimlemelerine izin verin ve kendi deneyimlerine güvenmeyi öğrenmelerine yardımcı olun” diyor.

<p><strong>DUYGULARINI DÜZELTMEYE ÇALIŞMAKTAN KAÇININ</strong></p> <p>Çocuğunuzun duygularına çözülmesi gereken bir sorun gibi davranmayın. Irına Gorelik, "<strong>Zor duyguları 'düzeltmek' için görmezden gelmek yerine, çocuklar zorlu durumlar hakkında konuşurken onları dinlemeye ve duygularını yaşamalarına ve anlamalarına yardımcı olmaya odaklanın"</strong> diyor.</p> <p>Ve bunu kendileri halletmeye çalışsınlar, diyerek ekliyor: "<strong>Çocukların, teşvik ve destekle, gelişimsel olarak uygun olduğu kadar kendi başlarına problem çözmelerine izin verin</strong>."</p>

DUYGULARINI DÜZELTMEYE ÇALIŞMAKTAN KAÇININ

Çocuğunuzun duygularına çözülmesi gereken bir sorun gibi davranmayın. Irına Gorelik, "Zor duyguları 'düzeltmek' için görmezden gelmek yerine, çocuklar zorlu durumlar hakkında konuşurken onları dinlemeye ve duygularını yaşamalarına ve anlamalarına yardımcı olmaya odaklanın" diyor.

Ve bunu kendileri halletmeye çalışsınlar, diyerek ekliyor: "Çocukların, teşvik ve destekle, gelişimsel olarak uygun olduğu kadar kendi başlarına problem çözmelerine izin verin."

<p><strong>GELİŞİMİNE ODAKLANIN</strong></p> <p>Çocukları doğru zamanda ve doğru şekilde övmek, bir çocuğun özsaygısını yükseltmede yardımcı olabilir. Psikolog<strong> Irına Gorelik</strong>, ''<strong>Çocuğunuzu sonuçları yerine çabalarını fark ederek onları teşvik edin</strong>'' diyerek, yeteneklerin yalnızca sonuçlara odaklanmak yerine çaba ve sıkı çalışma yoluyla oluşturulduğu gerçeğini vurguluyor..</p> <p>Örneğin, çocuğunuz bir oyunda başarılı olursa, sadece golü attığı için sonuca odaklanmak yerine, ''<strong>Bunu başarmak için çok çalıştın, emek verdin'</strong>' diyebilirsiniz.</p> <p>Bir resim çizerlerse, “<strong>Bunun üzerinde çok çalıştığını görüyorum. (Resmin ne kadar güzel olduğunu iltifat etmek yerine), bu renkleri kullanmayı nasıl düşündün?</strong>'' şeklinde konuşarak, onun yaptığı işin önemini ve emeğinin gücünü fark etmesini sağlayabilirsiniz.</p> <p>Çocuğunuzun dış kaynaklardan veya ödüllerden doğrulamaya bağlı olmak yerine kendi kendine güvenmesini istiyorsunuz.</p>

GELİŞİMİNE ODAKLANIN

Çocukları doğru zamanda ve doğru şekilde övmek, bir çocuğun özsaygısını yükseltmede yardımcı olabilir. Psikolog Irına Gorelik, ''Çocuğunuzu sonuçları yerine çabalarını fark ederek onları teşvik edin'' diyerek, yeteneklerin yalnızca sonuçlara odaklanmak yerine çaba ve sıkı çalışma yoluyla oluşturulduğu gerçeğini vurguluyor..

Örneğin, çocuğunuz bir oyunda başarılı olursa, sadece golü attığı için sonuca odaklanmak yerine, ''Bunu başarmak için çok çalıştın, emek verdin'' diyebilirsiniz.

Bir resim çizerlerse, “Bunun üzerinde çok çalıştığını görüyorum. (Resmin ne kadar güzel olduğunu iltifat etmek yerine), bu renkleri kullanmayı nasıl düşündün?'' şeklinde konuşarak, onun yaptığı işin önemini ve emeğinin gücünü fark etmesini sağlayabilirsiniz.

Çocuğunuzun dış kaynaklardan veya ödüllerden doğrulamaya bağlı olmak yerine kendi kendine güvenmesini istiyorsunuz.

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