Uzmanı anlattı: Özsaygısı olan bir çocuk nasıl yetiştirilir?
Düşük özsaygı, bir çocuğun yaşamının her yönünü etkileyebilir.
Özsaygı kendimizi nasıl gördüğümüzle ilgilidir, kendini ve sınırlarını kabul edip, benimsemektir. Bireyin kişilik özelliklerinin pek çoğu özsaygı üzerinden şekillenir.
Çocukta özsaygı, çocuğun değerli olduğunu bilmesi, kendisiyle ve çevresiyle uyum içerisinde ve barışık olmasıyla anlaşılabilir. Buradaki önemli nokta, çocuğun kendi kendisiyle gurur duymasıdır.
Bir çocuk kendini göstermekten kaçınabilir ya da girdiği mücadelelerde bazen çok çabuk pes edebilirken bazen çok mükemmeliyetçi davranabilir.
Irina Gorelik, “En dışa dönük ve kendine güvenen çocuklar benlik saygısı ile mücadele edebilirken, dış çevreye alışması daha yavaş olan çocuklar kendilerine güvenmede daha iyi olabilir” ifadelerini kullanıyor.
Eğer, çocuğunuzun özgüveninin düşük olduğunu düşünüyorsanız veya geliştiremeyeceğinden endişeleniyorsanız, özgüvenini artırmak ve olumsuz düşüncelerle başa çıkmasına yardımcı olmak için atabileceğiniz adımlar var.
KÖTÜ HİSSETMELERİNE İZİN VERİN
Psikolog Gorelik, ''Çocukların duygularını görmezden gelmek ters bir etki yaratarak özgüvensiz büyümelerine sebep oluyor'' şeklinde konuştu.
Çocuğunuz kötü duyguları tatması bir ebeveyn için oldukça zordur ancak uzun vadede kötü duygularla nasıl başa çıkacaklarını öğrenmek onlar için daha faydalıdır.
Gorelik,“Tüm duyguları deneyimlemelerine izin verin ve kendi deneyimlerine güvenmeyi öğrenmelerine yardımcı olun” diyor.
DUYGULARINI DÜZELTMEYE ÇALIŞMAKTAN KAÇININ
Çocuğunuzun duygularına çözülmesi gereken bir sorun gibi davranmayın. Irına Gorelik, "Zor duyguları 'düzeltmek' için görmezden gelmek yerine, çocuklar zorlu durumlar hakkında konuşurken onları dinlemeye ve duygularını yaşamalarına ve anlamalarına yardımcı olmaya odaklanın" diyor.
Ve bunu kendileri halletmeye çalışsınlar, diyerek ekliyor: "Çocukların, teşvik ve destekle, gelişimsel olarak uygun olduğu kadar kendi başlarına problem çözmelerine izin verin."
GELİŞİMİNE ODAKLANIN
Çocukları doğru zamanda ve doğru şekilde övmek, bir çocuğun özsaygısını yükseltmede yardımcı olabilir. Psikolog Irına Gorelik, ''Çocuğunuzu sonuçları yerine çabalarını fark ederek onları teşvik edin'' diyerek, yeteneklerin yalnızca sonuçlara odaklanmak yerine çaba ve sıkı çalışma yoluyla oluşturulduğu gerçeğini vurguluyor..
Örneğin, çocuğunuz bir oyunda başarılı olursa, sadece golü attığı için sonuca odaklanmak yerine, ''Bunu başarmak için çok çalıştın, emek verdin'' diyebilirsiniz.
Bir resim çizerlerse, “Bunun üzerinde çok çalıştığını görüyorum. (Resmin ne kadar güzel olduğunu iltifat etmek yerine), bu renkleri kullanmayı nasıl düşündün?'' şeklinde konuşarak, onun yaptığı işin önemini ve emeğinin gücünü fark etmesini sağlayabilirsiniz.
Çocuğunuzun dış kaynaklardan veya ödüllerden doğrulamaya bağlı olmak yerine kendi kendine güvenmesini istiyorsunuz.
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