Uzmanı anlattı: Özsaygısı olan bir çocuk nasıl yetiştirilir?

Bir çocuk kendini göstermekten kaçınabilir ya da girdiği mücadelelerde bazen çok çabuk pes edebilirken bazen çok mükemmeliyetçi davranabilir.

Irina Gorelik, “En dışa dönük ve kendine güvenen çocuklar benlik saygısı ile mücadele edebilirken, dış çevreye alışması daha yavaş olan çocuklar kendilerine güvenmede daha iyi olabilir” ifadelerini kullanıyor.

Eğer, çocuğunuzun özgüveninin düşük olduğunu düşünüyorsanız veya geliştiremeyeceğinden endişeleniyorsanız, özgüvenini artırmak ve olumsuz düşüncelerle başa çıkmasına yardımcı olmak için atabileceğiniz adımlar var.