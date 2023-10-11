Counter Strike 2 (CS2) Mac PC'e çıkacak mı? CS2 Mac'lere ne zaman çıkacak?

Yayınlanma: 11.10.2023 - 15:06

Güncelleme: 11.10.2023 - 15:06

Counter Strike serisinin yapımcısı Valve geçen haftalarda serinin yeni oyunu Counter Strike 2'yi (CS2) çıkardı. Oyunun çıkması ile birlikte Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) oyunu ise kaldırıldı. Ancak oyun Mac bilgisayarlarda çıkış yapmamıştı. Birçok kullanıcı CS2'nin Mac bilgisayarlara çıkıp çıkmayacağını merak etmeye başladı.

Peki Counter Strike 2 (CS2) Mac'e çıkacak mı? CS2 Mac'lere ne zaman çıkacak?

CS2 MAC BİLGİSAYARLARA ÇIKACAK MI?

Yeni yayınlanan Steam destek sayfasında Valve, teknolojik ilerlemeleri takip etme ve eski donanımı destekleme konusundaki zorlu kararlarını açıkladı. Bu kapsamda DirectX 9 ve 32-bit işletim sistemleri gibi eski teknolojilere destek vermeme kararı alındı. Benzer şekilde, macOS işletim sistemini de desteklememe kararı alındı.

Valve açıklamalarında, macOS kullanıcılarının Counter Strike 2'ye ilgi gösterme oranının oldukça düşük olduğunu belirtti. Bu, aktif CS:GO oyuncularının yüzde birinden azının Mac bilgisayarlarını kullandığı anlamına geliyor.

Valve, Counter Strike 2'nin Mac kullanıcıları için çıkış yaptığında, önceden CS:GO'ya yüklenen 26GB'lık güncellemenin ardından oyunun oynanamaz hale geldiğini kabul etti. Bunun üzerine oyunculara CS:GO'ya geri dönme seçeneği sunulmadı. Valve, Mac kullanıcılarına CS:GO Prime Status yükseltmesi için para iadesi yapma fırsatı tanıdı, ancak belli şartları sağlamaları gerekiyor. Bu şartların son tarihi 1 Aralık 2023 olarak belirlendi.

Valve, Mac kullanıcılarının CS:GO oynamaya devam etmek istemeleri halinde, oyunun tüm özelliklerine sahip eski bir sürüme veya "frozen build" olarak bilinen bir sürüme erişebileceklerini açıkladı. Ancak, bu sürüme yönelik destek 1 Ocak 2024'te sona erecek. Valve, bu tarihten sonra oyunun erişilebilir olacağını, ancak uyumluluk sorunları yaşanabileceğini belirtti.

Sonuç olarak, CS:GO hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanan popüler bir oyun olsa da, Valve'ın macOS kullanıcılarının sayısını yetersiz bulduğu ve bu nedenle Counter Strike 2'nin Mac versiyonu için planları olmadığı görülüyor.