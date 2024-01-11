Yayınlanma: 11.01.2024 - 12:51

Güncelleme: 11.01.2024 - 12:58

Teknolojik atılımları kendi alanında yakından izlemeyi kendisine ilke edinen Cumhuriyet gazetesi 'yapay zeka robotu' GPT Store'da yer alarak Türk basınında bir ilki gerçekleştirdi.

OpenAI şirketi tarafından geliştirilen dünyanın öncü yapay zeka uygulaması ChatGPT, dün geceden başlayarak GPT Store’u yayına aldı.

GPT Store (Mağaza), popüler sohbet robotu ChatGPT'nin özelleştirilmiş sürümlerini barındırıyor. Bu yeni mağazayla kullanıcılar, psikoloji, eğitim, hukuk, medya, akademi ya da istenen herhangi başka bir alanda uzmanlaşmış yapay zeka sohbet robotlarının asistanlığından faydalanabilecek.

Robotlar insanlara kitap önerecek, matematik öğretecek, bilimsel makaleleri tarayan araştırmacıların ve öğrencilerin işlerini kolaylaştıracak.

Uzmanlara göre, bir 'yapay zeka araştırma laboratuarı' olarak kurulan OpenAI, mağaza uygulaması ile şirketler, teknoloji üreticileri ve müşterilerin birbirine bağlayan çevrimiçi bir platforma dönüşüyor.

TÜRK BASININDA BİR İLK

GPT Store'un dün gece açılmasıyla birlikte, Türkiye'nin en eski ve köklü gazetesi Cumhuriyet de 100. yılında, kendi yapay zeka sisteminin beta versiyonunu GPT Store’da yayına alan ilk basın ve medya kurumu oldu.

Cumhuriyet GPT kullanıcıları, bu sistem sayesinde güncel haberlere anında ulaşabilecek, diledikleri makaleleri özetleyebilecek ve hatta 'Cumhuriyet Gazetesi ile konuşabilecek.

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