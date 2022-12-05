Cyberpunk 2077 yeni sürümü için tarih verildi
Cyberpunk 2077 çıktığı günden bu yana oldukça eleştirildi. İlk oynanış deneyimlerini güncellemelerle düzenleyen CD Project Red, yeni sürüm için tarih verdi.
CD Project Red tarafından 2020'nin sonlarına doğru yayınlandı. Oyunseverler tarafından heyecanla beklenen oyunun ilk versiyonunda önemli hatalar vardı. Bazı görevler bitirilmiyorken, bazı karakterlerin yüzleri ve vücutları yüklenmiyordu. Yapılan güncellemelerle oyunun genel çehresini toparlayan geliştiriciler, 2023 yılında yeni özel bir sürüm yayınlamayı planlıyor.
CYBERPUNK 2077 İÇİN YENİ SÜRÜM
CD Project Red CEO'su Adam Kicinski tarafından bir telefon görüşmesinden aktarılan yeni bilgilere göre oyunun Phantom Liberty DLC'sinden sonra yeni bir Game of the Year Edition sunmayı hedefliyor. Polonya merkezli bir haber sitesinin aktardığı kadarıyla GOTY Edition olarak adlandırılan sürüm 2023 yılında kullanıcıların beğenisine sunulacak.
The Witcher 3: Wild Hunt'a gönderme yapan Kicinski, yeni sürümde daha önce yayınlanan tüm DLC'lerin tek bir pakette yer alacağını vurguladı.
Cyberpunk 2077 çıkışı ve sonrasındaki ilk tepkiler olumsuz olsa da zaman içinde Steam'deki indirimler ve Netflix'in anime dizisi Cyberpunk sayesinde tekrar canlandı. Oyunun yakın zamanda 1.6 güncellemesiyle çözdüğü hatalar ve getirdiği yenilikler de oyuna olan ilgiyi artırmayı başardı.
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