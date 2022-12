Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği oyun belli oldu

02 Aralık 2022 Cuma, 00:02

Epic Games Store tarafından bu haftanın ücretsiz oyunu açıklandı. Epic Games Store tarafından oyunculara ücretsiz sunulan yeni oyun normalde 32 TL’ye satılan Fort Triumph oldu.

Oyunun Epic'teki açıklaması ise şu şekilde:

“XCOM’ın sıra tabanlı savaşları ile HOMM’un dünya keşfini bir araya getiren bir strateji oyunu. Kasabalar kur, nesneleri topla, kahramanlarını geliştir ve fiziği kullanarak çevreni taktiksel bir biçimde etkile! Fort Triumph kalıcı ölümün her an gerçekleşebileceği, zorlayıcı bir fantezi sıra tabanlı taktik oyunudur. Bu üzerinde baskı oluşturdu mu? Esprili, parodi bir fantezi öykü boyunca farklı yetenek setlerine sahip bir kahraman grubuna liderlik et. Bölünmüş ve yöntemsel olarak oluşturulan haritalarda çeşitli amaçlara sahip görevler seni bekliyor; ister hikâye ister skirmish modunda oyna, kendini büyük maceralara şimdiden hazırla.”

BİR DE OYUN YARATMA ARACI DA ÜCRETSİZ SUNULUYOR

Bu hafta ayrıca bir başka ücretsiz sunulan yapım uygulama var. RPG in a Box adı verilen bu uygulama aslında temelde bir oyun yaratma aracı olarak gösteriliyor. Oyun geliştirme aracı hakkında yapılan açıklama ise şu şekilde oldu: ''RPG in a Box ile hikayelerini ve fikirlerini oyunlara ve başka interaktif deneyimlere dönüştürmek çok kolay! İhtiyacın olan her şey, isimden de anlaşılacağı üzere hazır bir “kutu” içinde seni bekliyor.''