"Daha önce hiç görülmemiş çok egzotik bir yıldız türü" keşfedildi

16 Şubat 2022 Çarşamba, 11:16

Normal yıldızların yüzeyleri hidrojen ve helyumdan oluşuyor. Ancak yeni iki yıldızın yüzeyinde yüzde yaklaşık 20 karbon ve yüzde 20 oksijen var. Bu maddeler, helyumun yanmasının ardından ortaya çıkıyor.

Bu kadar karbon ve oksijenle kaplı yıldızlar genellikle çekirdeklerinde gerçekleşen nükleer füzyon reaksiyonlarını tamamlamış ve soğuk oluyor. Ancak PG1654+322 ve PG1528+025, kendi boyutlarındaki diğer yıldızlara göre çok daha sıcak. Yıldızların sıcaklıkları ve yarıçapları, çekirdeklerinde helyumun hâlâ yandığını gösteriyor.

İKİ TANE BULUNDU

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, araştırma ekibinde yer alan astrofizikçi Nicole Reindl "Bu, daha önce hiç görülmemiş çok egzotik bir yıldız türü ve iki tane bulundu" dedi.

Makalenin başyazarı olan gökbilimci Klaus Werner, bu tür yıldızların "normalde beyaz cüce yolunda olmalarını beklediklerini" söyledi:

"Keşif, yıldız evrimine dair bildiklerimize meydan okuyor."

Öte yandan Monthly Notices of the Royal Astronomical Society adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan bulgular, bu yıldızların nasıl ortaya çıktığı sorusunu da beraberinde getiriyor.

Astrofizikçi Miller Bertolami'nin yönettiği bir araştırma ekibi bu soruya bir cevap verdi.

Yine Monthly Notices of the Royal Astronomical Society'de yayımlanan başka çalışmaya göre iki beyaz cüceden daha büyük olanın çekirdeği çoğunlukla helyumdan, daha küçük olanı çoğunlukla karbon ve oksijenden oluşuyorsa ortaya çıkan yıldızın yüzeyinde karbon ve oksijen bulunuyor.

Ancak bu hipotezin doğrulanması için bilim insanlarının daha fazla çalışma yapması gerekiyor. Zira şu anda hiçbir yıldız evrim modeli yeni keşfedilen yıldızları tam olarak açıklayamıyor.