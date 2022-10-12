Damien Hirst, NFT’si satılan yüzlerce eserini yakıyor
İngiltere'nin önde gelen çağdaş sanatçılarından Damien Hirst, NFT’si satılan yüzlerce eserini yakmaya başladı.
İngiltere'nin önde gelen çağdaş sanatçılarından Damien Hirst, NFT’si satılan yüzlerce eserini yakmaya başladı.
Sanatçı, son koleksiyonuna ait eserlerin isteyenlere fiziksel isteyenlere NFT olarak takdim edileceğini, NFT’si seçilenlerin fiziksel eserlerinin yakılacağını duyurmuştu.
Londra’daki Newport Street Galerisi, eserleri satın alan 5.149 kişinin orijinal olanlarını 4.851 kişinin ise dijital sertifika olarak tanımlanabilecek NFT’yi tercih ettiğini açıkladı.
Hirst’ün yakacağı eserlerin toplam değerinin 10 milyon sterlin olduğu tahmin ediliyor.
Eserlerini yakmaya başlayan sanatçı, nasıl hissettiği sorusuna, “Gayet iyi hissediyorum, beklediğimden iyi” yanıtını verdi.
Hirst, NFT koleksiyonunu geçen yıl başlattı, bu kapsamda 10 bin fiziksel esere denk gelen 10 bin NFT üretti.
Renkli noktaların yer aldığı her bir eserin NFT’si 1.800 sterline satıldı.
NFT’si tercih edilen bütün eserler Newport Street Galerisi’ndeki sergi 30 Ekim’de kapanana kadar yakılacak.
Bazı eleştirmenler ise enflasyonun ve geçim sıkıntısının yükseldiği böyle bir dönemde Hirst’in değerli eserlerini yakmasını eleştirdi.
Time Out dergisinden yazar Eddy Frankel, Hirst’ü gerçek dünyadan kopuk olmakla suçlayarak, “Eğer kendi evinizde ısınmaya paranız yetmiyorsa Newport Street Galerisi’ne gidin, hem giriş ücretsiz hem de yanan 20 bin sterlinlik eserler ile tatlı bir sıcaklığa kavuşacaksınızdır” dedi.
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