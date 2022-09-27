Apple’dan NFT sektörüne darbe

27 Eylül 2022 Salı, 16:16

Web 3 ve Metaverse kavramlarıyla birlikte popüler hale gelen NFT, farklı alanlarda karşımıza çıkmaya devam ediyor. Apple, App Store’da yer alan NFT platformları için uyguladığı yüksek komisyon politikası nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Apple, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bazı bölgelerde App Store fiyatlarına zam yapacağını açıkladı. Uygulama içi satın alma konusunda tekel olmak isteyen şirket, NFT sektörü için katı kurallar uygulamaya başladı.

SATIŞLAR OLUMSUZ ETKİLENDİ

Shift Delete'in haberine göre, The Information, Apple’ın NFT pazarları ile ilgili uyguladığı katı kurallar hakkında rapor yayınladı. Yayınlanan rapora göre Apple, NFT platformlarının kendi uygulamaları üzerinden satış yapmasına izin verdi. Ancak uyguladığı yüzde 30 komisyon zorunluluğu nedeniyle NFT pazarlarında yapılan satışlar olumsuz etkilendi.

NFT satışlarının uygulama içi satın alımlar ile aynı değerlendirilmemesi gerektiğini belirten platform sahipleri, bu konuda gerekli çalışmaları yürüteceklerini açıkladı. Komisyon oranı yüzde 2.5 civarında olan NFT platformları, Apple’a elde ettikleri gelirin yüzde 30’unu vermek istemediklerinin altını çizdi.

'APPLE EZMEYE ÇALIŞIYOR'

Konu hakkında açıklama yapan Epic Games CEO’su Tim Sweeney, “Apple, garip bir şekilde uygulama içi ödeme hizmetinin komisyonlarını yüksek tutuyor. Bununla birlikte, Uygulama içi ödeme hizmetine rakip olacağını düşündüğü sektörleri de App Store’da ezmeye çalışıyor” ifadelerine yer verdi.

Popüler NFT pazarlarından biri olan Magic Eden, Apple’ın politikasını öğrendikten sonra yüzde 15 komisyon ödemeyi teklif etti. Apple’ın bu teklifi reddettiğini belirten şirket, App Store’dan uygulamasını kaldırma kararı aldığını duyurdu.

App Store’daki diğer NFT pazaryerleri yüksek komisyonlar nedeniyle sınırlı işlevselliğe sahip olduğu biliniyor. App Store’un kullanıcıları dolar cinsinden işlem yapmaya zorladığını belirten şirketler, tüm zorluklara rağmen ayakta kalmaya çalıştıklarını ifade etti.