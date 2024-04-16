Darbe aldıkça sertleşen garip bir malzeme geliştirildi
Bilim insanları darbe aldıkça daha sert hale gelen bir madde geliştirdi.
ABD'deki Kaliforniya Üniversitesinden araştırmacılar, "uyarlanabilir dayanıklılığa" sahip malzemeyi mısır nişastasından ilham alarak tasarladı. Projeyi yürüten Yue Jessica Wang, "Mısır nişastası ve suyu yavaşça karıştırdığımda kaşık kolayca hareket ediyor. Fakat kaşığı kaldırıp karışıma tekrar sokmak istediğinde geri girmiyor. Sanki sert bir yüzeyi bıçaklamak gibi" dedi.
DENEYLERDE MALZEMENİN DARBE ALDIKÇA SERTLEŞTİĞİ GÖZLEMLENDİ
Independent Türkçe'nin aktardığına göre Wang, buradan yola çıkarak darbe aldıkça sertleşen ve iletken özelliğe sahip bir malzeme geliştirdiklerini söyledi. Araştırmacılar, bunun için öncelikle 4 farklı polimerden oluşan bir sulu çözelti hazırladı. Bilim insanları daha sonra bu çözeltiyi ince bir tabaka üzerine yayarak kuruttu.
Katı polimer tabakayla ilgili deneylerde malzemenin darbe aldıkça daha sert hale geldiği gözlemlendi. Araştırmada yer alan Di Wu, karışımda iki pozitif ve iki negatif yüklü polimer çeşidi kullandıklarını, maddenin bunlar arasındaki etkileşimden ötürü daha sert hale geldiğini söyledi.
Bu etkileşimi köfte ve spagettiye benzeten akademisyen, "Pozitif yüklü moleküller, suyu sevmediği için köfte benzeri mikro yapılar halinde toplanıyor" dedi. Araştırmacı, bu köfte benzeri yapıların darbelerin enerjisini parçalanmadan emebildiğini söyledi.
Wang, malzemenin gelecekte akıllı saatlere ek olarak kalp ve damar hastalıklarının takibinde faydalanılan sensörlerde ve farklı kıyafetlerde kullanılabileceğini belirtti.
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