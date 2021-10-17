Darwin'in mikroskobu açık artırmada: Rekor fiyata satılacak
İngiliz doğa bilimcisi ve evrim teorisinin kurucusu Charles Darwin'e ait bir mikroskop İngiltere'de açık artırmaya çıkacak.
Ünlü İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi Charles Darwin'in
oğluna verdiği bir mikroskop 15 Aralık'ta düzenlenecek bir müzayedeyle sahibini
bulacak. Londra'dakiş Christie's müzayede evi tarafından yapılan açık
artırmada, mikroskobun fiyatının 480 bin dolara yani yaklaşık 4,5 milyon liraya
kadar alıcı bulması bekleniyor.
Mikroskobun 1825'te tasarlandığı ve Darwin'in günümüze kalan
6 mikroskobundan biri olduğu belirtiliyor. NTV’nin haberine göre, Charles
Darwin mikroskobu oğlu Leonard'a vermişti ve yaklaşık 200 yıldır Darwin
ailesinde bulunuyordu.
İngiliz biyoloğun bu mikroskopla zoofit denilen
organizmaları araştırdığı biliniyor.
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