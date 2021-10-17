Darwin'in mikroskobu açık artırmada: Rekor fiyata satılacak

17 Ekim 2021 Pazar, 15:29

Ünlü İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi Charles Darwin'in oğluna verdiği bir mikroskop 15 Aralık'ta düzenlenecek bir müzayedeyle sahibini bulacak. Londra'dakiş Christie's müzayede evi tarafından yapılan açık artırmada, mikroskobun fiyatının 480 bin dolara yani yaklaşık 4,5 milyon liraya kadar alıcı bulması bekleniyor.

Mikroskobun 1825'te tasarlandığı ve Darwin'in günümüze kalan 6 mikroskobundan biri olduğu belirtiliyor. NTV’nin haberine göre, Charles Darwin mikroskobu oğlu Leonard'a vermişti ve yaklaşık 200 yıldır Darwin ailesinde bulunuyordu.

İngiliz biyoloğun bu mikroskopla zoofit denilen organizmaları araştırdığı biliniyor.