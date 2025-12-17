Dead Island 3, 2028 yılında çıkabilir

Korku odaklı rol yapma oyunlarından biri olan Dead Island için yeni oyunun ne zaman çıkış yapacağına yönelik bilgiler gelmeye başladı.

Dambuster Studios tarafından geliştirilen oyun için son yapılan paylaşımda serinin üçüncü oyunun yolda olduğu vurgulanmıştı. Ancak Dead Island 3 ile ilgili ayrıntılı bilgiler gelmemişti.

DEAD ISLAND 3 2028 YILINDA ÇIKABİLİR

Yeni yayınlanan bir raporda ortaya çıktığı kadarıyla oyun aktif olarak geliştiriliyor ve söylenene göre 2028 yılında çıkacak. Oyundaki karakterlerin ve dünya tasarımlarının yapılmaya başlandığı ve hikayenin de gelişmeye başladığı söyleniyor.

Dead Island serisi zombi istilasında bir adada enfekte olmayanların hayatta kalma mücadelesine odaklanıyor. Oyunun ilki 2011 yılında çıktı ve o dönemde oldukça sevildi. Hikayesi, ada keşfi ve oynanış anlamında öne çıkan oyunun ikincisi ise yıllarca beklendi.

Onlarca yıldır çıkması beklenen Dead Island 2 ise 24 Nisan 2024 tarihinde nihayet çıktı. Oyunun geliştirme sürecinde stüdyosunun ve ekiplerin değişmesi oyunun çıkışının sürekli ertelenmesine neden olmuştu.