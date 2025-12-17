Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dead Island 3, 2028 yılında çıkabilir

Dead Island 3, 2028 yılında çıkabilir

17.12.2025 18:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Dead Island 3, 2028 yılında çıkabilir

Dead Island'ın devam oyunu için yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Korku odaklı rol yapma oyunlarından biri olan Dead Island için yeni oyunun ne zaman çıkış yapacağına yönelik bilgiler gelmeye başladı.  

Dambuster Studios tarafından geliştirilen oyun için son yapılan paylaşımda serinin üçüncü oyunun yolda olduğu vurgulanmıştı. Ancak Dead Island 3 ile ilgili ayrıntılı bilgiler gelmemişti.

DEAD ISLAND 3 2028 YILINDA ÇIKABİLİR

Yeni yayınlanan bir raporda ortaya çıktığı kadarıyla oyun aktif olarak geliştiriliyor ve söylenene göre 2028 yılında çıkacak. Oyundaki karakterlerin ve dünya tasarımlarının yapılmaya başlandığı ve hikayenin de gelişmeye başladığı söyleniyor.

Dead Island serisi zombi istilasında bir adada enfekte olmayanların hayatta kalma mücadelesine odaklanıyor. Oyunun ilki 2011 yılında çıktı ve o dönemde oldukça sevildi. Hikayesi, ada keşfi ve oynanış anlamında öne çıkan oyunun ikincisi ise yıllarca beklendi. 

Onlarca yıldır çıkması beklenen Dead Island 2 ise 24 Nisan 2024 tarihinde nihayet çıktı. Oyunun geliştirme sürecinde stüdyosunun ve ekiplerin değişmesi oyunun çıkışının sürekli ertelenmesine neden olmuştu. 

İlgili Konular: #Dead Island 2 #Dead Island

İlgili Haberler

Apple'ın 2026 yılında hangi ürünleri tanıtması bekleniyor?
Apple'ın 2026 yılında hangi ürünleri tanıtması bekleniyor? Apple tanıtacağı ürünler konusunda genellikle ketum olsa da bazı raporlar şirketin planlarını gözler önüne seriyor. Yeni ortaya çıktığı kadarıyla onlarca ürün ve işlemci 2026 yılında karşımıza çıkacak.
Evrende yeni yıldızlar tükeniyor mu?
Evrende yeni yıldızlar tükeniyor mu? Her şeyin bir sonu var... Buna evrenimiz de dahil. Gökbilimciler, son yirmi yıldır evrenin en parlak dönemini geride bırakmış olabileceğine dair ipuçları tespit ediyor. Bunun en belirgin işaretlerinden biri, giderek daha az sayıda yıldızın doğması.
Çin'deki trafik polisleri yapay zeka destekli akıllı gözlükler kullanmaya başladı
Çin'deki trafik polisleri yapay zeka destekli akıllı gözlükler kullanmaya başladı Çin'de Hunan bölgesinde yer alan Changsha şehrinde trafik polisleri gerçek zamanlı trafik takibi yapabilmek için yapay zeka destekli akıllı gözlükler takmaya başladı.