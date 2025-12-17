Apple'ın 2026 yılında hangi ürünleri tanıtması bekleniyor?

Apple'ın 2026 yılında tanıtmayı planladığı ürünlere yönelik bir süredir güvenilir olan kaynaklardan gelen bilgiler var. Örneğin 2026 yılında ilk katlanabilir ekranlı iPhone da tanıtılacak. Dikkat çeken ürünler arasında şirketin masaüstü robotu da var.
Şirketin yeni iPhone'larını, işlemcilerini, iPad ve Mac modelleri dışında AirTag ve giyilebilir cihazlarını tanıtması bekleniyor.
Yeni yayınlanan listeye göre Apple'ın 2026 yılında tanıtmayı planladığı ürünler ve yayınlanan kodları şu şekilde:
iPhone
- iPhone 17e - V159
- iPhone Air 2 - V62
- iPhone 18 Pro - V63
- iPhone 18 Pro Max - V64
- Katlanabilir ekranlı iPhone - V68
iPad ve Mac
- iPad 12 - J581, J582 (Wi-Fi ve Hücresel)
- M4 iPad Air (11/13-inch) - J707, J708, J737, J738 (Wi-Fi ve Hücresel)
- Uygun fiyatlı MacBook (A18 Pro) - J700
- M5 Pro / Max MacBook Pro (14/16-inç) - J714c, J714s, J716c, J716s
- M5 MacBook Air (13/15-inç) - J813, J815
- M5 Mac Studio (M5 Max / Ultra) - J775c, J775d
- M5 Mac mini (M5 / Pro) - J873g, J873s
- M6 14-inç MacBook Pro - J804
- M6 Pro / Max MacBook Pro (14/16-inç) - K114c, K114s, K116c, K116s
İşlemciler/Yonga setleri
- U3 (Ultra Wideband) - T2034
- M5 Pro / Max / Ultra - T6050
- M6 - T8152
- A20 / A20 Pro - T8160
- S11 - T832
AirTag ve Ev teknolojileri
- AirTag 2 - B589
- Apple Studio Display 2 - J427, J527
- Apple TV - J355
- HomePas (Ana Sürüm) - J490
- HomePad (Sabit Sürüm) - J491
- Smart home kamera - J229
- Masaüstü robot - J595
- HomePod mini 2 - B525
- Vision Air - N100
- AR gözlük - N421
- Mac-connected AR glasses - N107
- Uygun fiyatlı Vision Pro / ikinci nesil Vision Pro - N109
- Yapay zekalı akıllı gözlük - N50 / N401
- Apple Watch Series 12 - N237, N238 (Wi-Fi ve Hücresel)
- Apple Watch Ultra 4 - N240
Bunlar dışında hangi ürünlere karşılık geldiği tespit edilemeyen 6 kod adı var.