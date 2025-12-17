Apple'ın 2026 yılında hangi ürünleri tanıtması bekleniyor?

Apple'ın 2026 yılında tanıtmayı planladığı ürünlere yönelik bir süredir güvenilir olan kaynaklardan gelen bilgiler var. Örneğin 2026 yılında ilk katlanabilir ekranlı iPhone da tanıtılacak. Dikkat çeken ürünler arasında şirketin masaüstü robotu da var.

Şirketin yeni iPhone'larını, işlemcilerini, iPad ve Mac modelleri dışında AirTag ve giyilebilir cihazlarını tanıtması bekleniyor.

Yeni yayınlanan listeye göre Apple'ın 2026 yılında tanıtmayı planladığı ürünler ve yayınlanan kodları şu şekilde:

iPhone

iPhone 17e - V159

iPhone Air 2 - V62

iPhone 18 Pro - V63

iPhone 18 Pro Max - V64

Katlanabilir ekranlı iPhone - V68

iPad ve Mac

iPad 12 - J581, J582 (Wi-Fi ve Hücresel)

M4 iPad Air (11/13-inch) - J707, J708, J737, J738 (Wi-Fi ve Hücresel)

Uygun fiyatlı MacBook (A18 Pro) - J700

M5 Pro / Max MacBook Pro (14/16-inç) - J714c, J714s, J716c, J716s

M5 MacBook Air (13/15-inç) - J813, J815

M5 Mac Studio (M5 Max / Ultra) - J775c, J775d

M5 Mac mini (M5 / Pro) - J873g, J873s

M6 14-inç MacBook Pro - J804

M6 Pro / Max MacBook Pro (14/16-inç) - K114c, K114s, K116c, K116s

İşlemciler/Yonga setleri

U3 (Ultra Wideband) - T2034

M5 Pro / Max / Ultra - T6050

M6 - T8152

A20 / A20 Pro - T8160

S11 - T832

AirTag ve Ev teknolojileri

AirTag 2 - B589

Apple Studio Display 2 - J427, J527

Apple TV - J355

HomePas (Ana Sürüm) - J490

HomePad (Sabit Sürüm) - J491

Smart home kamera - J229

Masaüstü robot - J595

HomePod mini 2 - B525

Vision Air - N100

AR gözlük - N421

Mac-connected AR glasses - N107

Uygun fiyatlı Vision Pro / ikinci nesil Vision Pro - N109

Yapay zekalı akıllı gözlük - N50 / N401

Apple Watch Series 12 - N237, N238 (Wi-Fi ve Hücresel)

Apple Watch Ultra 4 - N240

Bunlar dışında hangi ürünlere karşılık geldiği tespit edilemeyen 6 kod adı var.