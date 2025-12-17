Cumhuriyet Gazetesi Logo
Apple'ın 2026 yılında hangi ürünleri tanıtması bekleniyor?

17.12.2025 00:43:00
Haber Merkezi
Apple tanıtacağı ürünler konusunda genellikle ketum olsa da bazı raporlar şirketin planlarını gözler önüne seriyor. Yeni ortaya çıktığı kadarıyla onlarca ürün ve işlemci 2026 yılında karşımıza çıkacak.

Apple'ın 2026 yılında tanıtmayı planladığı ürünlere yönelik bir süredir güvenilir olan kaynaklardan gelen bilgiler var. Örneğin 2026 yılında ilk katlanabilir ekranlı iPhone da tanıtılacak. Dikkat çeken ürünler arasında şirketin masaüstü robotu da var. 

Şirketin yeni iPhone'larını, işlemcilerini, iPad ve Mac modelleri dışında AirTag ve giyilebilir cihazlarını tanıtması bekleniyor.

Yeni yayınlanan listeye göre Apple'ın 2026 yılında tanıtmayı planladığı ürünler ve yayınlanan kodları şu şekilde:

iPhone

  • iPhone 17e - V159
  • iPhone Air 2 - V62
  • iPhone 18 Pro - V63
  • iPhone 18 Pro Max - V64
  • Katlanabilir ekranlı iPhone - V68

iPad ve Mac

  • iPad 12 - J581, J582 (Wi-Fi ve Hücresel)
  • M4 iPad Air (11/13-inch)  - J707, J708, J737, J738 (Wi-Fi ve Hücresel)
  • Uygun fiyatlı MacBook (A18 Pro) - J700
  • M5 Pro / Max MacBook Pro (14/16-inç) - J714c, J714s, J716c, J716s
  • M5 MacBook Air (13/15-inç) - J813, J815
  • M5 Mac Studio (M5 Max / Ultra) - J775c, J775d
  • M5 Mac mini (M5 / Pro) - J873g, J873s
  • M6 14-inç MacBook Pro - J804
  • M6 Pro / Max MacBook Pro (14/16-inç) - K114c, K114s, K116c, K116s

İşlemciler/Yonga setleri

  • U3 (Ultra Wideband) - T2034
  • M5 Pro / Max / Ultra - T6050
  • M6 - T8152
  • A20 / A20 Pro - T8160
  • S11 - T832

AirTag ve Ev teknolojileri

  • AirTag 2 - B589
  • Apple Studio Display 2 - J427, J527
  • Apple TV - J355
  • HomePas (Ana Sürüm) - J490
  • HomePad (Sabit Sürüm) - J491
  • Smart home kamera - J229
  • Masaüstü robot - J595
  • HomePod mini 2 - B525
  • Vision Air - N100
  • AR gözlük - N421
  • Mac-connected AR glasses - N107
  • Uygun fiyatlı Vision Pro / ikinci nesil Vision Pro - N109
  • Yapay zekalı akıllı gözlük - N50 / N401
  • Apple Watch Series 12 - N237, N238 (Wi-Fi ve Hücresel)
  • Apple Watch Ultra 4 - N240

Bunlar dışında hangi ürünlere karşılık geldiği tespit edilemeyen 6 kod adı var. 

İlgili Konular: #iphone #apple #Apple ürünleri

