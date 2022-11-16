Deepfake videolarını anlık tespit edebilecek teknoloji

16 Kasım 2022 Çarşamba, 08:32

Yapay zeka teknolojilerinin geliştirdiği bir özelliği bertaraf etmek için yine yapay zeka teknolojilerine başvuruluyor. Eğlenceli bir teknoloji iken artık tedirgin edici hale gelen Deepfake videolarına Intel çözüm buldu.

SOSYAL MEDYADA SIKLIKLA GÖRDÜĞÜMÜZ DEEPFAKE VİDEOLARA ÇÖZÜM

DonanımHaber'de yer alan detaylara göre Intel Responsible AI bölümü tarafından geliştirilen FakeCatcher adındaki teknoloji, Deepfake videoları yüzde 96 oranında doğru bir şekilde tespit edebiliyor. Teknolojinin mutfağında ise yine yapay zeka var.

Üçüncü nesil Intel ölçeklenebilir Xeon işlemciler üzerinde çalışan sistem 72 farklı noktadan veri akışı sağlayabiliyor. Yazılım tarafında OpenVino, Intel derin öğrenme kütüphanesi, gelişmiş vektör uzantıları, Open Visual Cloud gibi pek çok teknoloji devreye giriyor.

FakeCatcher teknolojisi diğer çözümlerden farklı bir teknik kullanıyor. Örneğin sahne içerisindeki bedenin farklı noktalarından kan damarlarını karşılaştırarak damar rengi uyumunu algılayabiliyor. Bu sayede yüksek doğruluk oranı elde ediliyor. Diğer taraftan tarama sürecini de hızlandırıyor.

Henüz FakeCatcher teknolojisi ne zaman kullanıma sunulacak bilinmiyor.