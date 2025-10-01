Cumhuriyet Gazetesi Logo
DeepSeek maliyetleri düşüren yapay zeka modelini duyurdu

DeepSeek maliyetleri düşüren yapay zeka modelini duyurdu

1.10.2025 10:31:00
Haber Merkezi
Yapay zeka tarafında rekabetin kızıştığı dönemde DeepSeek maliyetleri yarı yarıya düşürdüğünü iddia ettiği bir yapay zeka modeli duyurdu.

DeepSeek'in yeni duyurduğu ve deneysel aşamada yer bulunan yapay zeka modeli V3.2-exp için kullanılan özel bir teknoloji sayesinde iddiaya göre maliyetler yarı yarıya düşüyor. Geliştirilen bu yapay zeka modelinin API maliyetlerini yüzde 50 oranında düşürdüğü iddia ediliyor. 

Çinli merkezli yapay zeka girişimi DeepSeek’in son deneysel modeli, verimliliği artırmayı ve yapay zekanın fazla bilgiyi işleme yeteneğini çok daha düşük bir maliyetle gerçekleştirebilecek olsa da mimarinin ne kadar etkili ve güvenli olduğu konusunda sorular devam ediyor.  

Yeni modelde DeepSeek Sparse Attention adı verilen bir teknoloji yer alıyor. Bu sayede lightning indexer adlı modül ile kullancının girdiği komuta göre bağlam önceliklendirme yapabiliyor. Komuta uygun bağlam penceresi oluşturuluyor. Bundan sonra fine-grained token selection system ile ilk bağlam penceresi alt kategoriye alınıyor. Sunucu yükü ise bu sayede azalıyor, API maliyeti düşürülmüş oluyor.

Şirketin açıklamasına göre 'sparse attention' sayesinde yapay zekayı uzun vadeli işler için kullananlar avantaj sağlamış olacak. 

İlgili Konular: #Yapay zeka #yapay zeka algoritması #DeepSeek

