Electronic Arts, 55 milyar dolara satıldı

Şirketi satın alan konsorsiyumda Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu (PIF), Silver Lake ve Jared Kushner'ın Affinity Partners şirketi yer alıyor.

Electronic Arts; EA FC (eski adıyla FIFA), The Sims ve Mass Effect gibi milyonlarca satan oyunlarıyla tanınıyor.

Bu anlaşma, büyük oranda borçla finanse edildiği için tarihin en büyük kaldıraçlı satın alma işlemi olarak görülüyor.

EN BÜYÜK İKİNCİ ANLAŞMA

Anlaşmayla birlikte EA borsadan çekilerek tamamen özel bir şirket haline gelecek. Satın alma fiyatı, EA'nın piyasa değerinin yüzde 25 üzerinde belirlendi. Bu da hisse başına 210 dolara denk geliyor.

Bu satış, Microsoft'un Call of Duty'nin yapımcısı Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara almasının ardından oyun sektöründeki en büyük ikinci anlaşma oldu.

Microsoft'un bu hamlesi, rekabeti zedeleyebileceği gerekçesiyle özellikle İngiltere'de uzun süre düzenleyici kurumlarla çekişmeye neden olmuştu.

EA CEO'su Andrew Wilson anlaşmayı "şirketin başarısının güçlü şekilde tanınması" olarak niteledi. Wilson, "Ortaklarımızla birlikte gelecek nesilleri ilham verecek dönüştürücü deneyimler yaratacağız" dedi.

'YENİ OYUNLARA YATIRIMI KISITLAYABİLİR'

Oyun endüstrisi uzmanı Christopher Dring, EA'nın uzun süredir bir satın almaya açık olduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan Dring, bu satın almanın 20 milyar dolarlık bir borç yükü doğuracağına dikkat çekerek, "EA Sports FC, Madden ve Battlefield gibi büyük oyunlardan elde edilecek gelirler bu borcu ödemek için kullanılacak. Bu da yeni oyunlara yapılacak yatırımı kısıtlayabilir" uyarısında bulundu.

Dring ayrıca, nakit akışını artırma baskısının işten çıkarmalara yol açabileceği endişesi de dile getiriyor.

SUUDİ ARABİSTAN'IN OYUN HAMLESİ

EA, 40 yılı aşkın bir süredir oyun endüstrisinde yer alıyor. Bu süre zarfında şirket tarafından ilk kez 1993 yılında piyasaya sürülen, eski adıyla FIFA olarak bilinen, EA FC futbol oyunları arasında öne çıktı ve 325 milyondan fazla sattı.

The Sims 200 milyondan fazla, Need For Speed ise 150 milyondan fazla sattı.

Harry Potter ve James Bond serilerindeki oyunlar da EA ortaklığıyla piyasaya sürüldü.

EA'nın satışı, oyun dünyasında Suudi Arabistan'ın etkisini daha da artıracak.

Ülkenin yatırım fonu PIF, 2025'in Mart ayında Pokémon Go'nun yapımcısı Niantic'in oyun bölümünü 3,5 milyar dolara satın almıştı. Bu bölüm daha sonra PIF'e bağlı Savvy Games Group'un 2023'te 4,9 milyar dolara bünyesine kattığı Scopely'nin parçası oldu.

Suudi Arabistan ayrıca büyük e-spor turnuvalarına ev sahipliği yapıyor. Ülke, eSports World Cup'a ev sahipliği yaparken 2027'de düzenlenecek Olimpik e-spor Oyunlarını da organize edecek.

Nintendo ve Take-Two Interactive gibi büyük şirketlerde de hisseleri bulunan PIF'in EA'yı satın alması, oyun sektöründeki gücünü genişletecek.

PIF'in kaynağı ülkenin petrol zenginliğine dayanıyor ve fon, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın kontrolünde. Suudi Arabistan yönetimi uzun süredir insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştiriliyor.

Birleşmiş Milletler'in 2019 tarihli raporunda, hükümetin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu olduğu belirtilmişti. Suudi Arabistan bu iddiayı reddediyor.