ChatGPT için ebeveyn kontrolleri kullanıma sunuldu

1.10.2025 09:29:00
AA
OpenAI, sohbet robotu ChatGPT kullanıcılarının aileleri için yeni ebeveyn kontrollerini kullanıma sundu.

OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre ebeveynler, çocuk ve gençlerin ChatGPT kullanım saatlerini belirleyebilecek, sesli modu veya görsel üretim özelliğini kapatabilecek ve hafıza kullanımını kontrol edebilecek.

Genç hesaplara otomatik olarak cinsellik, şiddet içeren veya aşırı güzellik idealleri gibi içeriklere karşı ek korumalar uygulanacak.

Gençlerin ruh sağlığına yönelik de bildirim sistemi geliştirildi. Sistemin olası "kendine zarar verme durumlarını" tespit etmesi halinde ebeveynler e-posta, SMS ve uygulama bildirimiyle uyarılacak.

Ebeveynler, yalnızca gençlerin onayıyla bu ayarları etkinleştirebilecek ve gençler istedikleri zaman bağlantıyı kesebilecek.

OpenAI ayrıca gelecek dönemde 18 yaş altı kullanıcıları otomatik tanıyacak bir yaş tahmin sistemi üzerinde çalıştığını bildirdi.

ABD'de nisanda yaşamını yitiren 16 yaşındaki Adam Raine'in ailesi, oğullarına intihar yöntemleri konusunda tavsiyeler verdiği ve intihar notunun taslağını yazmayı teklif ettiği gerekçesiyle OpenAI ve Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'a ağustosta dava açmıştı.

