Cumhuriyet Gazetesi Logo
Deneysel ilaç bazı pankreas kanseri türlerine sahip hastaların yaşam süresini uzatıyor

Deneysel ilaç bazı pankreas kanseri türlerine sahip hastaların yaşam süresini uzatıyor

1.06.2026 19:56:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Deneysel ilaç bazı pankreas kanseri türlerine sahip hastaların yaşam süresini uzatıyor

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmada ileri evre pankreas kanserlerinde kullanılan yeni deneysel ilacın, hastaların genel yaşam süresini kemoterapi yöntemlerine kıyasla belirgin biçimde uzattığı tespit edildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Çeşitli üniversitelerden ve kanser araştırma merkezlerinden bilim insanları, henüz deneme aşamasında olan ilacın pankreas kanseri üzerindeki etkilerini inceledi.

Araştırmacılar, deneysel ilaç ya da standart kemoterapi uygulanmak üzere rastgele seçilen yaklaşık 500 hastanın verilerini analiz etti.

Araştırmada daha önce tedavi görmelerine rağmen rahatsızlıkları ilerlemeye devam eden pankreas kanseri hastalarına deneysel ilaç günlük verildi. Deneysel ilacı kullananlar ile standart kemoterapi alanların hayatta kalma oranları karşılaştırıldı.

Image

Araştırmacılar, deneysel ilacı kullananların ortalama yaşam süresinin 13,2 ay, kemoterapi alan hastaların ise 6,7 ay olduğunu saptadı.

Deneysel ilacı kullananların hayatta kalma sürelerinin neredeyse ikiye katına çıktığı, ayrıca daha az yan etki yaşadıkları tespit edildi. Hastalığın ilerlemediği sürenin ilacı kullananlarda 7,2 ila 7,3 ay, kemoterapi alanlarda ise 3,5 ila 3,6 ay olduğu görüldü.

İlacın pankreas kanseri vakalarının yüzde 90'ından fazlasında tümör büyümesini besleyen mutasyona uğramış proteini bloke ettiği, tedavinin bırakılmasına yol açan yan etkilerin, ilacı kullanan hastalarda daha az olduğu belirlendi.

Araştırmanın sonuçları, "New England Journal of Medicine" dergisinde yayınlandı.

İlgili Konular: #kanser #Araştırma #bilim

İlgili Haberler

Dünyanın en değerli yapay zeka şirketi ünvanı OpenAI'dan Anthropic'e geçti
Dünyanın en değerli yapay zeka şirketi ünvanı OpenAI'dan Anthropic'e geçti Yapay zeka şirketleri arasındaki rekabette en üstte yer alan OpenAI, rakiplerinden hep önde yer alıyordu. Ancak Anthropic, aldığı yatırımla en değerli yapay zeka odaklı şirket oldu.
Google, ABD'de 32 milyon
Google, ABD'de 32 milyon "kısır sivrisineği" doğaya salmayı planlıyor Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google, ABD'nin California ve Florida eyaletlerinde hastalıkların yayılmasını önlemek için 32 milyon "kısır sivrisineği" doğaya salmayı hedeflediğini duyurdu.
OpenAI, ChatGPT'den kaldırılacak modelleri ve tarihlerini açıkladı
OpenAI, ChatGPT'den kaldırılacak modelleri ve tarihlerini açıkladı OpenAI, bazı modellerinin ChatGPT'den kaldırılacağını duyurdu. Kaldırılacak modeller için de tarih verdi.