Yayınlanma: 11.08.2023 - 15:12

Güncelleme: 11.08.2023 - 15:12

Türkiye'de art arda gelen depremlerin ardından deprem uyarı sistemi yeniden gündeme geldi. Yurttaşlar, deprem uyarı sisteminin nasıl çalıştığını merak etti. Peki, Deprem uyarı sistemi nedir, nasıl aktifleştirilir? Android ve İOS deprem uyarı sistemi nasıl açılır? İşte deprem uyarı sistemi hakkında bilinmeyenler...

DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR?

Deprem Uyarı Sistemi, ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Android işletim sistemiyle çalışan telefonlarda kullanılıyor ve ücretsiz olarak tüm kullanıcılara sunuluyor. Ancak bu uyarı bildirimlerini telefonunuzda açmanız gerekiyor. Ayrıca Android'in deprem uyarıları yalnızca Wi-Fi, kablosuz internet bağlantısı, ya da veri bağlantısı açıksa gönderiliyor.

Telefondan Android Deprem Uyarı Sistemi'ni açmak için, ayarlar uygulamasından deprem uyarısının aktif edilmesi gerekiyor.

DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

Android’de deprem uyarı sistemini aktif etmek için konum özelliğinin açık olması ve internete bağlı olması gerekiyor.

Telefonunuzun “Ayarlar” uygulamasına giriş yapın.

“Konum > Deprem uyarıları” seçeneklerini takip edin.

Deprem uyarıları seçeneğini aktif edin.Böylece deprem uyarı sistemi aktif hale gelmiş olur. Söz konusu deprem uyarıları, konum ayarları kısmında görünmüyorsa ciha desteklemiyor demektir.

İOS DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?