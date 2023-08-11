Deprem uyarı sistemi nedir, nasıl aktifleştirilir? Android ve İOS deprem uyarı sistemi nasıl açılır?
Google tarafından geliştirilen Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor. Peki, Deprem uyarı sistemi nedir, nasıl aktifleştirilir? Android ve İOS deprem uyarı sistemi nasıl açılır?
Türkiye'de art arda gelen depremlerin ardından deprem uyarı sistemi yeniden gündeme geldi. Yurttaşlar, deprem uyarı sisteminin nasıl çalıştığını merak etti. Peki, Deprem uyarı sistemi nedir, nasıl aktifleştirilir? Android ve İOS deprem uyarı sistemi nasıl açılır? İşte deprem uyarı sistemi hakkında bilinmeyenler...
DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR?
Deprem Uyarı Sistemi, ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Android işletim sistemiyle çalışan telefonlarda kullanılıyor ve ücretsiz olarak tüm kullanıcılara sunuluyor. Ancak bu uyarı bildirimlerini telefonunuzda açmanız gerekiyor. Ayrıca Android'in deprem uyarıları yalnızca Wi-Fi, kablosuz internet bağlantısı, ya da veri bağlantısı açıksa gönderiliyor.
Telefondan Android Deprem Uyarı Sistemi'ni açmak için, ayarlar uygulamasından deprem uyarısının aktif edilmesi gerekiyor.
DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?
Android’de deprem uyarı sistemini aktif etmek için konum özelliğinin açık olması ve internete bağlı olması gerekiyor.
- Telefonunuzun “Ayarlar” uygulamasına giriş yapın.
- “Konum > Deprem uyarıları” seçeneklerini takip edin.
- Deprem uyarıları seçeneğini aktif edin.Böylece deprem uyarı sistemi aktif hale gelmiş olur. Söz konusu deprem uyarıları, konum ayarları kısmında görünmüyorsa ciha desteklemiyor demektir.
İOS DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?
- Ayarlar uygulamasını açın: İOS cihazınızın ana ekranındaki Ayarlar uygulamasını açın.
- Acil Durum: Ayarlar uygulamasının ana sayfasından "Acil Durum" seçeneğine gidin.
- Deprem Uyarıları: Acil Durum sayfasında, "Deprem Uyarıları" seçeneğine dokunun.
- Uyarıları Açın: "Deprem Uyarıları" sayfasında, "Uyarıları Aç" seçeneğini etkinleştirin. Bu işlemi yaptığınızda, İOS cihazınız deprem uyarıları almaya hazır hale gelir.
- Gerektiğinde Titreşimleri Açın: Aynı sayfada, "Gerektiğinde Titreşimleri Aç" seçeneğini etkinleştirin. Bu seçenek, cihazınızın deprem sırasında titreşim yaparak sizi uyarmasını sağlar.
- Bölge Seçimi: "Deprem Uyarıları" sayfasında, "Bölge Seçimi" seçeneğine dokunun. Bu seçenek, hangi bölgelerde yaşadığınıza bağlı olarak, cihazınızın size deprem uyarısı gönderip göndermeyeceğini belirler.
- Otomatik Ayarlama: Bölge Seçimi sayfasında, "Otomatik" seçeneğini etkinleştirin. Bu seçenek, cihazınızın bulunduğunuz bölgeyi otomatik olarak belirlemesini sağlar.
- Kendi Bölgenizi Seçin: Alternatif olarak, "Kendi Bölgenizi Seçin" seçeneğine dokunarak kendinizin yaşadığı bölgeyi manuel olarak seçebilirsiniz.
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