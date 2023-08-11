Deprem Uyarı Sistemi, yeni Malatya depremini bildirdi

Yayınlanma: 11.08.2023 - 11:29

Güncelleme: 11.08.2023 - 11:31

Android cihazlarda bulunan Deprem Uyarı Sistemi, 10 Ağustos 20.48'de gerçekleşen 5.3 büyüklüğündeki depremi kullancılara 15-20 saniye öncesinden bildirdi. Depreme karşı küçük de olsa hazırlıklı olmayı sağlayan yöntem, ilk şoka hazırlık ya da eğer çıkılabiliyorsa evden çıkmaya olanak sağlıyor.

DEPREM UYARI SİSTEMİ BÜTÜN DEPREMLERİ BİLDİRİYOR MU?

Sistem temelde akıllı telefonlarda yer alan ivmeölçer ve sensörlerin çalışmasıyla depremi bildiriyor. En ufak hareketi algılayan bu sistemler, depremden önceki hareketliliği de tespit edebiliyor.

Ancak bütün depremleri bildiriyor/bildirebiliyor mu, pek sayılmaz. Türkiye'nin, 6 Şubat'ta yaşadığı deprem felaketleri pek çok ili, milyonlarca insanı etkilemişti. Bu sistem Türkiye'yi yasa boğan ve halen etkilerinin geçmediği depremi 'tahmin edilen kadar iyi' bildirememiş. Geniş çaplı bir uyarı yapamamıştı.

BBC'nin araştırmasına göreyse bildirimler gitti. Ancak BBC'nin üç bölgede yaptığı araştırmada uyarıyı alan kimse yoktu. Yine de bazı bölgelerde uyarı sistemi çalıştı ve depremden 5 saniye önce vatandaşlara uyarı bildirimi gitti.