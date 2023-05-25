Depresyona yeni çözüm: Elektrikli başlık
İsveç merkezli Flow Neuroscience şirketi tarafından depresyon belirtilerini azaltmak için elektrikli bir başlık geliştirildiği açıklandı.
İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) depresyon belirtilerini azaltmayı hedefleyen bir elektrikli başlık üzerinde denemelere başlıyor.
İsveçli şirket Flow Neuroscience tarafından geliştirilen cihaz, depresyon belirtisi bulunan kişilerin daha az aktif olan beyin bölgelerini uyararak çalışıyor.
Şirket, cihazın denemelerine katılan depresyon belirtisi gösteren hastaların yüzde 88'inin altı hafta sonra iyileşme gösterdiğini, yüzde 74'ünün ise altı ay sonra hala iyileşme sürecinde olduğunu belirtti.
NHS denemesini yöneten doktor Dr. Azhar Zafar, bazı hastaların antidepresanları bıraktığını ve şimdi sadece başlığı kullanarak semptomlarını yönettiğini belirtti.
"FAYDA SAĞLAYACAK"
Zafar, cihazın sağlık hizmetinde daha yaygın olarak kullanılmasını istediğini söyleyerek "Doktorlara başvuranların sayısını azaltarak hastalarımıza sağlayabileceği genel faydaları düşünürsek, bu bir fayda sağlayacak" dedi.
Ulusal Sağlık ve Klinik Mükemmellik Enstitüsü (NICE), web sitesinde cihazla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Transkraniyal doğrudan akım stimülasyonunun (tDCS) depresyon üzerinde ne kadar iyi çalıştığı, özellikle kaç tedavi gerektiği ve etkilerinin ne kadar süreceği konusunda pek fazla iyi kanıt bulunmamaktadır. Ancak ciddi bir güvenlik endişesi de bulunmamaktadır" dedi.
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