Şarj cihazı taşıma derdi bitiyor: İnsan vücuduyla bütünleşen biyolojik şarj cihazları

Yayınlanma: 21.11.2023 - 11:17

Güncelleme: 21.11.2023 - 11:19

Çin'de bulunan Lanzhou Üniversitesi araştırmacıları, gelecekte insan vücuduna güvenli bir şekilde yerleştirilebilecek ve biyolojik olarak parçalanabilen kablosuz bir şarj cihazı geliştirdi. Bu gelişme, tıp teknolojisindeki ilerlemelerle birlikte biyoelektronik cihazların insan vücuduna yerleştirilmesinin önünü açabilir.

Geliştirilen cihaz, vücutta kolayca parçalanabilmesine olanak tanımak için önerilen günlük alım miktarından daha düşük miktarlarda çinko ve magnezyum içermektedir. Bu özellik, cihazın işlevini tamamladıktan sonra çıkarılmasını veya değiştirilmesinin önüne geçiyor.

Biyolojik olarak parçalanabilen güç kaynağı üniteleri daha önce geliştirilmiş olsa da, sınırlı enerji depolama kapasitesi nedeniyle sınırlı kullanım sürelerine sahiptir. Araştırmacılar, çinko-iyon hibrit süper kapasitörlerden oluşan bir tasarım önererek yüksek enerji depolama sağlayan ve vücudun diğer bölgelerine uyum sağlayabilen bir cihaz geliştirdi.

Cihazın tasarımı, magnezyum bobin, şarj cihazı ve enerji depolama modülleri içeriyor. Ayrıca, cihazın üzerine yerleştirilen bir magnezyum bobin, implantın kablosuz olarak şarj edilmesine imkan sağlıyor. Süper kapasitörler, elektrik enerjisini kendisi olarak depolayarak güç kaynağı sistemlerindeki sorunlara alternatif bir çözüm sunuyor.

Araştırmacılar, cihazın esneklik ve kısa vadeli bozulmaya karşı koruma sağlamak için polimer ve balmumu katmanları içine yerleştirildiğini belirtti. Kapsülleyici katmanın kalınlığı değiştirilerek cihazın vücut içindeki ömrü kontrol ediliyor.

Cihazın geliştirilmesi ve deri altına yerleştirilmesi ile ilgili çalışmalar hala devam ediyor.