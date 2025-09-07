Dijital Einstein: AGI & ASI

Yapay zekâ alanına biraz girenlerin duyacakları iki ilginç terim var: AGI (artificial general intelligence) ve ASI (artificial super intelligence).

AGI, kısaca var olan bütün bilgileri profesör/ uzman seviyesinde bilen yapay zekâ demek. Yani fiziği en üst seviyede, eczacılığı en üst seviyede, ekonomiyi, Japoncayı, bilgisayar programlamayı, mimarlığı vb. en üst derecede bilen insan kadar iyi bilen yapay zekâ. Önümüzdeki birkaç sene içinde (çoğuna göre 1-2 yıl içinde) bu seviyeye ulaşacağımız öngörülüyor.

ASI ise var olan bilgilerle yetinmeyen, yeni bilgi keşfedebilen, bir anlamda mucit yapay zekâ.

SIRA NÜKLEERDE

Bunu bir düşenelim... Yeni bir Einstein’ımız olsun: Dijital Einstein. Bu yeni dijital Einstein’ımız sadece fizik ve matematik gibi alanlarda değil, hukuk, kimya, biyoloji, silahlar, ekonomi, felsefe vb. bütün alanlarda bilinebilecek her şeyi bilsin, üstüne bir de icatlar yapabilsin.

Daha ilginci, bir tuşa basınca bu Einstein’dan 1000 kopya daha çıksın ve her birine farklı görevler verebilelim. Gerçek Einstein’ın biyolojik sınırları vardı, yemek yemesi, uyuması gerekiyordu. Dijital Einstein’ın böyle dertleri olmadığı için elektriğini verdiğimiz sürece istersek aynı anda 1 milyon tanesini de çalıştırabiliriz.

Yani kısacası, şu an idrak etmekte zorlandığımız değişik bir dünya bizi bekliyor. Ve o dünyadaki en büyük kısıtlardan biri enerji olacağı için (dijital Einstein’ların en büyük ihtiyaçlarından biri bu), Google, Microsoft, Amazon, Oracle gibi teknoloji şirketleri nükleer enerji santralları kuruyor.

Yanlış duymadınız, artık ülkelerin değil, teknoloji şirketlerinin nükleer enerjiyle çalışmaya başlayacağı bir döneme giriyoruz.

Peki ne zaman gelecek bu ASI? 100 yıl sonra gelecek bir teknoloji için bugünden kafa yormamıza gerek var mı?

BAŞDÖNDÜRÜCÜ...

Tahminlere göre ASI seviyesindeki bir yapay zekâya önümüzdeki 10 yıl içinde ulaşacağız. Biraz daha bonkör davranıp 2030’larda bir yerlerde diyelim. Ama görünüşe göre 2040’larda uyandığımız her sabah yeni bir keşifle karşılaşacağız.

ASI’a ilk ulaşan şirket ve ülke büyük ihtimalle dünyanın en güçlü şirketi ve ülkesi olacak. Bu güce ulaşan ilk ülke, dilediği her şeyi keşfedebilecek (veya başka bir ülkenin bir şey keşfetmesini engelleyebilecek) bir güce kavuşacak.

Bu nedenle OpenAI yaklaşık 500 milyar dolar yatırım yapacakları bir veri merkezi kurmaya başladı (StarGate). Meta (Facebook ve Instagram’ın sahibi olan şirket) veri merkezlerine 2028’e kadar 600 milyar dolar yatırmayı planlıyor. Nükleer santral kuran teknoloji şirketlerinden bahsetmiştik.

ABD, Çin’e ileri model çiplerin satışlarına geniş kısıtlamalar getirdi (ki böylece Çin yapay zekâ yarışında geride kalsın). Çin ise inanılmaz bir atakla DeepSeek gibi zeki modeller üretmeye başladı. Yani baş döndürücü bir rekabetin olduğu bir dönemden geçiyoruz ve enteresan bir geleceğe doğru son sürat ilerliyoruz.