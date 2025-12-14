Manavgat Belediyesi'nden U17 Serbest Güreş İl Seçmeleri’nde olumlu sonuç

Antalya’da düzenlenen U17 Serbest Güreş İl Seçmeleri’nde Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü sporcuları önemli başarılara imza attı. Müsabakalarda Manavgat Belediyesi adına mindere çıkan Mehmet Başkan Bozkurt ve Yusuf Kara, kendi kategorilerinde şampiyon olurken, Ramazan Öztunç üçüncülük elde etti. Sporcular, aldıkları derecelerle Ocak ayında düzenlenecek Türkiye Grup Elemeleri’nde mücadele etme kazandılar. Manavgat Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sporcuların elde ettiği sonuçların memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, “Sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.