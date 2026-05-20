Discord mesajları için uçtan uca şifreleme imkanı getirildi

Türkiye'deki kullanıcıların yasal olarak giriş yapamadığı Discord, yeni bir özellik kazandı.

Sesli ve görüntülü konuşmalar için güvenlik katmanı ekleyen uçtan uca şifreleme özelliği en son Instagram mesajlaşmadan kaldırılmıştı. Burada açıp kapanabilen bir imkan olarak değil yerleşik olarak sunulan uçtan uca şifreleme aylık yaklaşık 200 milyon kullanıcıya açıldı.

Discord'un teknolojilerden sorumlu başkan yardımcısı Mark Smith, blog yazısında, "Uçtan uca şifreleme artık özel kanallar dışında Discord'daki her sesli ve görüntülü görüşme için standarttır. İsteğe bağlı bir etkinleştirme gerekmez" dedi.