Discord mesajları için uçtan uca şifreleme imkanı getirildi

20.05.2026 23:49:00
Discord, sesli ve görüntülü görüşmeler özelinde uçtan uca şifreleme özelliği kazandı.
Türkiye'deki kullanıcıların yasal olarak giriş yapamadığı Discord, yeni bir özellik kazandı.

Sesli ve görüntülü konuşmalar için güvenlik katmanı ekleyen uçtan uca şifreleme özelliği en son Instagram mesajlaşmadan kaldırılmıştı. Burada açıp kapanabilen bir imkan olarak değil yerleşik olarak sunulan uçtan uca şifreleme aylık yaklaşık 200 milyon kullanıcıya açıldı. 

Discord'un teknolojilerden sorumlu başkan yardımcısı Mark Smith, blog yazısında, "Uçtan uca şifreleme artık özel kanallar dışında Discord'daki her sesli ve görüntülü görüşme için standarttır. İsteğe bağlı bir etkinleştirme gerekmez" dedi.

Yapay zekada etik tartışmasından kar savaşlarına: Musk-Altman davası ABD'de OpenAI'ı birlikte kuran milyarderler Elon Musk ile Sam Altman arasında mahkemede sonuçlanan çekişme, insanlık yararına açık bir teknoloji geliştirme iddiasıyla ortaya çıkan girişimin, nasıl denetlendiği belirsiz kalan ticari öncelikli bir güce dönüşme sürecini resmetti.
Türk bilim insanları "mikro tüy" üretti Koç Üniversitesince insan vücudunda akciğerlerdeki havayı temizleyen ve hücreler arası sıvı akışını yöneten doğal mekanizmadan ilham alarak yapay mikro tüyler üretildi.
Sony'nin State of Play etkinliği duyuruldu Sony'nin yeni duyurularını yaptığı State of Play etkinliği haziran ayında karşımıza çıkacak.