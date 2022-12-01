Disney, yapay zeka aracı ile oyuncuları tek tıkla 'yaşlandıracak'

01 Aralık 2022 Perşembe, 11:19

Disney uzun bir süredir yapımlarında yapay zeka teknolojilerine yer veriyor. Disney Research ise günümüze kadar onlarca projeye imza attı. Disney Research ekibinin yeni atılımı ise FRAN oldu. Bu yapay zeka aracı oyuncuların rahatlıkla yaşlandırılmasını sağlıyorken, istenirse gençleştirmeye olanak sağlıyor. Sinema sektöründe işe yarayacak bu teknolojinin sınırlarını gösteren video da paylaşıldı.

FRAN ADLI YENİ YAPAY ZEKA ARACI SİNEMA SEKTÖRÜNÜ DEĞİŞTİREBİLİR

Kullanıma hazır olduğu belirtilen bu teknolojinin aktif olarak kullanılan metotlara göre çok daha kısa sürede görüntüyü hazırladığı aktarıldı. Bu araç sadece birkaç tıklamayla oyuncular pahalı görsel efektlere ihtiyaç duyulmadan daha genç ya da daha yaşlı görünebilirler.

2018 yapımı Ant-Man and the Wasp gibi gişe rekorları kıran bir filmi izlerken çoğu izleyici, Ant-Man'in küçüldüğü veya devasa boyutlara ulaştığı anlarıyla bu filmlere katkıda bulunan birçok görsel efekt stüdyosunun çalışmalarını kolayca fark edebilir. FRAN ise bu çabaları çok daha pratik hale getirebilir.

Disney Research, iki yıl önce profesyonel film yapımında kullanılmak üzere yeterli kalite ve çözünürlükte yüz takas videoları oluşturabilen yapay zeka destekli araçlar geliştirdi. Bu yıl da oyuncuların daha genç ya da daha yaşlı görünmesini sağlayacak bir yapay zeka aracı geliştirdi.

Önceki tekniklere göre bu tekniğin, yapım şirketlerine haftalar kazandıracak pratiklikte olduğunun altı çiziliyor. Disney tarafında ilerleyen dönemde bu çalışmaların devam edeceği aktarıldı.

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