DNA analizleri, bilinmeyen bir insan grubunu ortaya çıkarttı

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 07:45

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 07:45

Analize göre bu gizemli grup, Afrika'dan çıkıp Kuzey Amerika'ya göç eden çok sayıda insan grubuyla genetik bağlantılara sahip.

Bilim insanları bu grubun Kuzey Amerika'dan Bering Denizi yoluyla Kuzey Asya'ya göç ettiğini düşünüyor.

Eski Amerikalıların genetik mirasının bugün Sibirya'nın kuzeydoğusunda yaşayan bazı insanlarda halen mevcut olması da bulguları destekliyor.

Araştırmanın arkasında Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nden bilim insanları yer alıyor.

GÖÇ ETTİKLERİ ZATEN BİLİNİYORDU

Independent Türkçe'nin aktardığı bu bulgulara ulaşmak için 7 bin 500 yıl önce Sibirya'nın Altay bölgesinde yaşamış 10 bireyin kalıntılarını analiz ettiklerinin altı çizildi. Elde edilen bilgiler, bugünkü Avrasya ve Kızılderili popülasyonlarının genetik yapısıyla karşılaştırıldı.

İnsanların Bering Denizi yoluyla Kuzey Asya'dan Kuzey Amerika'ya göç ettiği biliniyordu.

Ancak bu araştırmada ortaya çıkarılan, Asya'ya doğru yapılmış tersine göç, bilim dünyası için yeni.

Aslında antropologlar, insanların Amerika'ya ilk kez ne zaman ayak bastıkları hususunda bile hemfikir değil. Çoğu kişi, bunun 15 bin yıl önce gerçekleştiğini savunurken, diğerleri kıtada insan varlığına dair işaretlerin 30 bin yıl öncesine kadar uzandığını dile getiriyor.

Araştırmacılara göre yeni bulgulardan çıkarılabilecek asıl sonuç, Kuzey Asya, Güney Sibirya ve Kuzey Amerika'daki geniş toprakların 10 bin yıl öncesi gibi erken bir tarihte birbiriyle akraba olan çeşitli insan gruplarına ev sahipliği yapmış olması.

Öte yandan incelenen insan kalıntılarından biri de araştırmacıların dikkatini çekti.

Makalenin başyazarı Ke Wang, "Beni en çok şaşırtan bulgu, Altay bölgesindeki diğer avcı-toplayıcılarıyla benzer bir dönemde yaşamış ama tamamen farklı bir genetik profile sahip olan bir bireye aitti. Bu kişinin genetik yatkınlığı Rusya'nın uzak doğusundaki popülasyonları işaret ediyordu" dedi.

Çin'deki Fudan Üniversitesi'nde görev alan Wang, "Nizhnetytkesken bireyi adını verdiğimiz bu kişi, değerli mezar eşyalarının ve şamanizmin olası temsili olarak yorumlanabilen nesnelerin yer aldığı bir mağarada bulundu" diye ekledi.

Mezar eşyaları, hem kültürel hem de genetik açıdan farklı bir grubun Altay bölgesine geldiğini düşündürüyor.