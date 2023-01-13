Hint bilim insanları, insan beyni ile yönetilen 'siborg fareler' üretmeye başladı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 09:43

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 09:44

Hindistan'da bilim insanları orduya istihbarat izleme ve kurtarma operasyonlarında yardımcı olmak üzere siborg fareler yapmaya başladı.

Siborg Fareler, Hindistan'ın Haydarabad kentindeki Genç Bilim Adamları Laboratuarı'nda bir ekip tarafından yapılmaya başlandı.

Farelere, "yarı invaziv" beyin elektrotları kullanılarak labirentler etrafında yönlendirilebilmeleri için küçük kamera şapkaları takıldı.

Tarihte "ilk kez" gerçekleştirildiği belirtilen bu deneyin halihazırda devam ettiği, farelerin tamamladıkları görevler karşılığında yiyeceklerle ödüllendirildikleri belirtildi.

"DENEMELER DEVAM EDİYOR"

Hint araştırmacı Shiva Prasad, "Hindistan ilk kez böyle bir teknoloji geliştirmeye girişti. Bazı yabancı ülkeler bu teknolojiye zaten sahip. Bu teknoloji ordunun İstihbarat Gözetleme ve Kurtarma (ISR) operasyonlarına yardımcı olacak" dedi.

Deneylerin devam ettiğini belirten Prasad, "Farenin, operatörün komutlarıyla kontrol edileceği birinci aşama denemeleri devam ediyor ve ikinci aşamada bilim adamları, farelerin kafasına monte edilmiş kameradan görüntü sağlayabilirler" diye konuştu.

ÇİN'DE DE KULLANILIYOR

Siborg farelerin Çin'de halihazırda kullanıldığı biliniyor.

Bilim ve Teknoloji platformu Futurism'de yapılan bir araştırma yazısında, "Bilgisayar ile yönetilen fareler; adımlar, kapsama oranları ve labirenti çözmek için harcanan zaman gibi şeyleri ölçen normal farelerle karşılaştırıldı. Sonuçlar, bilgisayarın siborg fareler ile iletişim kurulmasına izin verdiğini, çıkmaz sokaklardan uzak durmalarına ve döngüler arasında yollarını bulmalarına yardımcı olduğunu gösterdi" ifadeleri yer aldı.

SİBORG NEDİR?

Biyolojik ve yapay (örneğin elektronik, mekanik veya robot) kısımları olan varlıklara verilen isimdir. Sibernetik organizma teriminin kısaltılmasıdır. Amerikalı bilim insanları Manfred Clynes ve Nathan S. Kline tarafından 1960 yılında icat edilen terim, ikilinin uzayda kendi kendini düzenleyen insan-makine sistemlerinin avantajlarını anlattıkları bir makalede kullanıldı.

Sibernetik veya güdüm bilimi; canlı ve cansız tüm karmaşık sistemlerin denetlenmesi ve yönetilmesini inceleyen bilim dalıdır.

Sibernetiğin ele aldığı kavramlar arasında öğrenme, bilişsellik, sosyal kontrol, belirme, iletişim, verimlilik ve tesir yer almaktadır. Çeşitli bilim alanlarından farklı olarak, sibernetik bu kavramları özgün organizma ya da cihaz bağlamında soyutlayarak ele alır.