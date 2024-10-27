DNA'da veri depolamak nasıl mümkün olabilir?

Yayınlanma: 27.10.2024 - 20:55

Güncelleme: 27.10.2024 - 20:55

Bilim insanları DNA dizilerinin içine iki görüntü sakladı ve daha sonra bunları geri okumayı başardı. Bu gelişme, DNA molekülünün aynı zamanda veri depolamak için de kullanılabileceğini kanıtlıyor.

Deoksiribonükleik asit, yani DNA, tüm anlıların genetik omurgası olarak biliniyor. Ancak şimdi bir grup bilim insanının bu moleküllerin üzerine kodlanmış fotoğrafları depolayıp geri aldığı bir çalışma ortaya çıktı. Böylece DNA'ların aynı zamanda veri depolamak için kullanılabileceği bir kez daha anlaşıldı.

MEDYA HATASIZ ŞEKİLDE YÜKLENDİ

Chip'in yer verdiğine göre araştırmacılar sırasıyla 16.833 bit ve 252.504 bitten oluşan bir iki fotoğrafı DNA'ya depoladı ve ardından medyayı hatasız bir şekilde geri aldı. Çalışma ekibi, bu yeni yaklaşımın yüksek yoğunluklu veri depolama talebi için ölçeklenebilir bir çözüm sağlayabileceğini öne sürüyorlar.

Aslında daha önce de bu konuda çalışmalar yapılmış ve DNA içine veri saklamanın mümkün olduğu gösterilmişti. Ancak o çalışmada pratik değeri olmayan çok yüksek maliyetli yöntemler kullanılmıştı. Yeni çalışma ise daha pratik ve ucuz yöntemlerle bunun gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu da, bu teknolojinin yakın gelecekte ticarileştirilmesinin önünü açıyor.