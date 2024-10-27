DNA profili oluşturuldu, kimliği doğrulandı: 19. yüzyıla ait olduğu ortaya çıktı!

Yayınlanma: 27.10.2024 - 15:59

Güncelleme: 27.10.2024 - 15:59

ABD'de yetkililer, araştırmacıların 1978 yılında Illinois'deki bir evin duvarında bulunan kafatasının 150 yıldan daha uzun bir süre önce ölen 17 yaşındaki bir kıza ait olduğunu tespit ettiklerini duyurdu.

Kane County Adli Tabipliği tarafından sağlanan zaman çizelgesine göre, mülk sahibi kafatasını Batavia'daki evi yenilerken buldu. Polis bir soruşturma başlattı, ancak dava sonuçsuz kaldı ve kafatası saklanmak üzere Batavia Depot Müzesi'ne götürüldü.

Kafatasının, 2021 yılının Mart ayına kadar unutulduğu ve müze denetçilerinin bir envanter denetimi sırasında onu keşfettiği belirtildi. Kafatası, incelenmek üzere adli tabibe gönderildi. Teksas'ta kolluk kuvvetlerine yardımcı olan bir adli tıp laboratuvarı olan Othram Laboratories ile çalışan ofis, kafatasından 1866'da Indiana'da ölen 17 yaşındaki Esther Granger'a ait olduğunu gösteren bir DNA profili oluşturmayı başardı.

Araştırmacılar, DNA profilini Granger'ın büyük torunu Wayne Silvar ile eşleştirerek kadının kimliğini doğruladılar.

Yetkililer kafatasını geçtiğimiz Ağustos ayında masrafları şehir tarafından karşılanmak üzere Batı Batavia Mezarlığı'na defnetti.

Granger'ın kafatasının Batavia'ya nasıl geldiği belli değil. Defin kayıtlarına göre Indiana'daki Lake County'de defnedilmiş. Kane County Adli Tabibi Rob Russell, mezar hırsızlarının cesedi insan anatomisi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen doktorlara satmak için çıkarmış olabileceğini tahmin ettiğini söyledi.